In kurzer Zeit angekommen

Dass Marcus Zeitler mit seiner Art bei den Hockenheimern ankommt, hat die Wahl im Juli gezeigt. Nun hat der neue OB bewiesen, dass er persönlich in Hockenheim angekommen ist. Er ist nicht nur binnen kürzester Zeit zum 1. November an seinen neuen Dienstort umgezogen, er kennt sich hier inzwischen ganz offensichtlich bestens aus, wie die Art bewies, auf die er seine 100-Tage-Bilanz in der Stadthalle gezogen hat.

Wo andere Redner sich akribisch an einem Manuskript entlanghangeln, genügten Zeitler am Donnerstagabend Stichworte und Kernsätze, die er zu einer freien Rede über die zentralen Themen der Kommunalpolitik ausbaute, ohne sich zu wiederholen, zu versprechen oder nach einem Namen suchen zu müssen. Wer den OB in Aktion erlebte, gewann den Eindruck, dass hier jemand genau weiß, wovon er spricht.

Marcus Zeitler hat im Interview am Tag nach seiner Wahl also nicht zu viel versprochen, als er von einer kurzen Einarbeitungszeit ausging, weil die Aufgaben der Verwaltung in ganz Baden-Württemberg gleich seien. Für die spezifischen Hockenheimer Belange und Befindlichkeiten hat der langjährige Schönauer Schultes aber ganz offensichtlich ein Gespür.

Es spricht für die Überzeugungskraft des Oberbürgermeisters, dass nach dessen keineswegs ermüdendem Vortrag kein Zuhörer eine Frage hatte oder Kritik äußerte. Dass das nicht so bleiben wird, wenn Themen wie Hockenheimring-Verträge, Schließtage im Aquadrom oder Gebührenerhöhungen konkret werden, weiß Zeitler selbst. Dass er im Interesse der Stadt auch unpopuläre Entscheidungen vertreten wird, hat er glaubhaft deutlich gemacht.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.12.2019