In lockerem Tempo laufen

Zum neunten Mal laufen interessierte Sportler gemeinsam an Silvester. © Ryll

Unter der Leitung der Ausdauersportgemeinschaft (ASG) lädt der Lauftreff alle Laufbegeisterten zum neunten Silvesterlauf ein. Bei gutem Wetter werden bis zu 100 Teilnehmer erwartet. Gestartet wird an Silvester, 31. Dezember, um 14 Uhr am Contikreisel, Eingang zum Fahrerlager am Hockenheimring.

Die 7,8 Kilometer lange Strecke durch den Hardtwald wird gemeinsam, locker und entspannt zurückgelegt. Das Lauftempo wird dabei so gewählt, damit auch die etwas Schwächeren nicht völlig ausgepumpt wieder am Contikreisel ankommen, heißt es in einer Pressemitteilung der ASG.

Jahr ausklingen lassen

Im Anschluss feiert der Lauftreff mit seinem beliebten Umtrunk, dem restlichem Weihnachtsgebäck sowie weiteren Leckereien zusammen den Jahresausklang. Alle Laufbegeisterten, die das Jahr gemütlich und ohne Zeitnahme ausklingen lassen wollen und die letzten Kilometer des Jahres gemeinsam zurücklegen möchten, sind dazu eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Mitgliedschaft in der ASG ist nicht erforderlich. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 19.12.2019