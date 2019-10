In „Nähoase“ glühen Nadeln

Für den Basar der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde am Sonntag, 10. November, in der Christuskirche am Carl-Benz-Platz sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Es wird wieder der legendäre Eierlikör gerührt und verschiedene Kräuter hängen zum Trocknen aus. Fleißige Hände basteln an Postkarten oder backen Hundekekse und in der „Nähoase“ glühen wieder jeden Dienstag die Nähnadeln.

In diesem Jahr sind dort eine reiche Auswahl an Deko-Artikeln, kleinen hilfreichen Alltagshelfern und Babysachen entstanden, die das vielfältige Angebot von selbst genähten Taschen, Schürzen und Kissenhüllen sehenswert erweitert.

Der Basar wird um 10 Uhr mit einem Gottesdienst von Pastorin Hanna Lehnert eröffnet. Ein gemeinsames Mittagessen schließt sich an. In den unteren Räumen der Christuskirche unterhalten bis etwa 17 Uhr verschiedene musikalische Darbietungen die Gäste, unter anderem von AGV Belcanto sowie Garde und Tanzmariechen der Luxe Altlußheim.

Zur Kaffeezeit erwarten die Besucher selbst gebackene Kuchen und fair gehandelter Kaffee. Die Verkaufsausstellung wird bereichert durch einen Büchertisch mit christlicher Literatur, Kinderbüchern und Kalendern. Gleich daneben wartet eine Tombola, bei der es nur attraktive Gewinne und keine Nieten gibt. zg

