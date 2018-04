Anzeige

Angestiegen sind die Fahrraddiebstähle (17 auf 22) und die Fälschungsdelikte (23 auf 40). Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden in 14 Fällen polizeilich registriert. Dies entspricht laut Krampfert exakt dem Wert auf Reilinger Gemeindegebiet, wenn man in der Betrachtung die Feststellungen auf der Autobahn außen vor lässt.

Mehr Fahrräder geklaut

Auf nahezu dem Vorjahresniveau (230 Straftaten) bewegt sich die Kriminalitätsentwicklung in Altlußheim mit 228 Delikten in 2017 (Langzeitwert: 210 Straftaten, Häufigkeitszahl: 3898). Die Aufklärungsquote stiegt leicht auf 52,6 Prozent. Weniger geworden sind die Straßenkriminalität (64 auf 54 Fälle), die Wohnungseinbrüche (12 auf 8), Pkw-Aufbrüche (11 auf 8) und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen (16 auf 13). Negativ ist die Entwicklung bei den Rohheitsdelikten (40 auf 44), Fahrraddiebstahl (6 auf 11) sowie Betrug (20 auf 29).

In der gesamten Verwaltungsgemeinschaft wurden 1330 Tatverdächtige (1090 Männer und 240 Frauen) ermittelt. 1099 Tatverdächtige sind über 21 Jahre alt. Der Ausländeranteil beläuft sich auf 606 Personen (45,6 Prozent), davon 155 Asylbewerber/Flüchtlinge, hs

