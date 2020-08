In Ruhe stöbern

Der nächste vorsortierte Kinder-Herbst-Flohmarkt in der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert findet am Samstag, 10. Oktober, ab 14 Uhr statt. Anmeldungen für den Flohmarkt werden ab Montag, 24. August, unter der E-Mailadresse flohmarkt-bossert@gmx.de entgegengenommen. Bereits der Flohmarkt im März hatte unter besonderen Bedingungen stattgefunden, so waren alle Kassen mit Abstand im Außenbereich aufgebaut. Welche Maßnahmen zum Schutz aller Besucher und Helfer eingehalten werden müssen, werden die Veranstalter an die aktuelle Situation anpassen und bekannt geben.

Die Verkäufer geben ihre mit Nummern markierten Verkaufsartikel in Boxen ab, welche dann von einem Team aus engagierten Eltern vorsortiert und auf Tischen verteilt werden. Für die Käufer werden die Kleider nach Größen in verschiedenen Räumen sortiert, und im Turnraum stapelten sich Spielsachen, die zum Verkauf angeboten werden. Viele Besucher freut es, dass man an den übersichtlich sortierten und liebevoll gestalteten Tischen schnell fündig wird. Die Eltern, welche die Kleidung sortiert haben und die einzelnen Räume betreuen, helfen und beraten gerne. Bei dieser Art von Markt wird zu Festpreisen verkauft. Ein Handeln ist dadurch nicht möglich.

Beim Herbst-Flohmarkt können nicht nur Übergangs- und Winterkleidung bis Größe 140 sowie Spielsachen verkauft und gekauft werden, sondern auch Babyausstattung, Schuhe, Kindersitze/-wägen, Fahrzeuge und Umstandsmode. Als besonderer Service für Schwangere können werdende Mütter (mit Vorlage von Mutterpass) bereits um 13.30 Uhr zum Stöbern vorbeikommen. Regulär öffnet der Flohmark um 14 Uhr. Der Erlös aus dem Etikettenverkauf kommt der Kita zugute. 25 Etiketten für den Flohmarkt kosten 6 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 11.08.2020