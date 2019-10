In Schultag kommt Bewegung

In der Reihe Pausenspieltag können die Schüler der Hubäckerschule verschiedene Pausenspielgeräte kennenlernen, um sich reichlich zu bewegen. Trotz Nieselregens hatten die Kinder bei der 16. Ausgabe am Freitag unter dem Motto „Die Huschu bewegt sich“ sehr viel Spaß am Spielen. Klassische Hüpfspiele und Gummitwist kamen ebenso zum Einsatz wie der Scoopball oder das Bowlingspiel.

Dank des Einsatzes vieler Eltern, die den Kindern an den verschiedenen Stationen helfend zur Seite standen, konnte der Parcours zuerst von den Dritt- und Viertklässlern durchlaufen werden. Anschließend betreuten die „Großen“ die Stationen und begleiteten die Erstklässler auf ihrer sportlichen Entdeckungsreise.

So haben die Kinder neue Anreize bekommen haben, sich während des Schultags zu bewegen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.10.2019