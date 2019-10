In Sportart schnuppern

Die Handball-Jugendspielgemeinschaft Horan bietet in den Herbstferien für Grundschüler- und schülerinnen der Klassen eins bis drei einen kostenlosen Schnupperworkshop im Handball an. Für Schüler und Schülerinnen dieser Altersgruppe besteht die Chance, am Dienstag 29 , Oktober, von 10 bis 14 Uhr einfach mal diese tolle Teamsportart auszuprobieren. Werfen, fangen, prellen und viele Tore schießen – das macht richtig Spaß. Handball ist ein vielseitiger Sport, bei dem neben Teamfähigkeit auch Athletik, Koordination und Kraft geschult werden.

Die Verantwortlichen raten Kindern und Eltern deshalb: Einfach vorbeikommen, Sportkleidung, Hallenschuhe, ein kleines Vesper und ein Getränk mitbringen und schon kann es losgehen. Wer dabei sein möchte, kann sich bei der Ansprechpartnerin der Kooperation Schule-Verein Ute Knopf per E-Mail unter fam.knopf@t-online.de anmelden.

Die Handball-Jugendspielgemeinschaft Horan und das Trainerteam des Schnupperworkshops mit Dennis Forsch und Christian Ripka freuen sich auf tolle Trainingsstunden mit interessierten jungen Sportlern. Der Workshop ist sicherlich auch für alle interessant, die im März 2020 beim Handballturnier der Grundschulen dabei sein wollen oder das Turnier als Fan der eigenen Schulmannschaft unterstützen möchten. uk

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.10.2019