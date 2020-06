In vier Wochen gerade zwei Tickets verkauft

Seit bald 30 Jahren trägt Michael Vollendorff Verantwortung im Pumpwerk. Als das Kulturhaus noch unter der Leitung von Lothar Blank stand, zeichnete er verantwortlich für die technischen Abläufe und die Bestuhlung ebenso wie für Künstlerbetreuung und Gastronomie, seit April 2011 hat er die Gesamtregie. Eine so ruhige Zeit wie jetzt hat der 62-Jährige im Veranstaltungshaus noch nie erlebt - und dass ihm diese Ruhe nicht gefällt, daraus macht er keinen Hehl.

Zumindest das Kinder- und Jugendbüro hat wieder erste Angebote im tonnengewölbten Saal aufgenommen. Doch wann die Bühne wieder für ihre eigentlichen Zwecke genutzt werden kann - da wagt Vollendorff keine Prognose. Den Summerjazz, der für den 27. August vorgesehen war, hat er abgesagt. Das Herbstprogramm, das mit dem Gastspiel von Fatih Çevikkollu am Samstag, 19. September, starten soll, steht noch unter Vorbehalt auf der Homepage. Doch die PumpwerkFans sind vorsichtig geworden: In vier Wochen haben sie gerade mal zwei Tickets online reserviert.

Wenn die aktuell geltenden Abstandsregelungen auf den Zuschauerraum angewendet werden müssten, könnte er gerade mal 30 Menschen in eine Vorstellung einlassen, schätzt der Veranstaltungsspezialist, der für die Stadt auch Ereignisse wie den Hockenheimer Mai oder den Weihnachtsmarkt betreut - wenn diese nicht gerade durch ein Virus ausgehebelt werden.

Es rechnet sich einfach nicht

„Es kommt nicht auf die Größe an, es ist die 25-Prozent-Regelung, die Kulturevents unrentabel macht. Ob sie nun im kleinen Pumpwerk oder in der großen SAP Arena angewandt wird - es rechnet sich einfach nicht, wirtschaftlich ist das nicht zu machen.“ Dazu sei die Gastronomie eingeschränkt und aufgrund der Auflagen bräuchte er wahrscheinlich noch mehr Personal als im regulären Betrieb.

Dass seit dem Gastspiel der Band Lava am 7. März alles still geblieben ist, hat dazu geführt, dass die Verträge mit den Aushilfskräften, die regelmäßig bei Veranstaltungen dabei halfen, dass „der Laden läuft“, nicht verlängert wurden. Ein Teil der Beschäftigten, Techniker Peter Geiss, der mittlerweile auch seit 19 Jahren im Pumpwerk tätig ist, wo er als „Zivi“ begann, und die beiden Beschäftigten im Kinder- und Jugendbüro, waren im Rathaus beschäftigt. Seit der Kursbetrieb wieder angelaufen ist, sind sie wieder zurückgekehrt.

„Es ist immer etwas zu tun“, berichtet Michael Vollendorff von Erneuerungen in der Pumpwerkküche und Umbau des Thekenbereiches, der auf Edelstahl umgerüstet wird, um den Hygienevorschriften zu entsprechen. Schränke und Arbeitsplatten wurden umgerüstet.

Am Anfang der coronabedingten Einstellung des Betriebs habe er „richtig was zu tun gehabt“, blickt Vollendorff zurück. Alleine schon die Umorganisation der bis zum Ende der Spielzeit vorgesehenen Veranstaltungen erwies sich als aufwendig. Ersatztermine zu finden, war kompliziert, da die Programmplanung für Herbst und Winter 2020 komplett sowie für das Frühjahr 2021 in großen Teilen bereits abgeschlossen war.

Alle scheinen abzuwarten

„Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Agenturen und viele Veranstalter bis zu den Sommerferien abwarten, wie sich die Dinge entwickeln“, schildert Vollendorff seinen Eindruck. Aktuell sei es sehr ruhig, kämen wenige Anfragen herein, weil eben keiner sagen könne, wie sich die Konditionen verändern werden.

Das schlage sich auch in der Nachfrage nach Tickets für die kommende Spielzeit nieder. Und dass insbesondere das Publikum seiner Kabarett-, Comedy- und Kleinkunstveranstaltungen überwiegend zur Risikogruppe zählt, trage zu dieser Entwicklung bei. Daher ist es für den Pumpwerkchef eine der spannendsten Fragen, wie schnell diese sich nach einer weiteren Lockerung wieder zu einem Besuch entschließen können. „Es ist eine bescheidene Situation, wir müssen einfach Geduld haben“, sagt Vollendorff. Die ruhige Zeit zur Planung der übernächsten Saison zu nutzen, habe wenig Sinn: „Wenn ich dieses Jahr nichts mehr machen darf, muss ich das ganze Herbstprogramm in den nächsten Herbst verlegen, was zur Folge hat, dass wir im Jahr 2021 schon komplett belegt wären.“

Schließlich seien Verträge da und Zusagen gemacht worden. Das bedeute zwar nicht, dass das Pumpwerk schadenersatzpflichtig sei, doch zumindest müssten Ersatztermine gesucht werden. Auch hier weiß er sich mit vielen anderen Kollegen in einem Boot. Manche Agenturen, gerade die kleineren, seien langsam am Verzweifeln.

Am Samstag, 18. Juli, steigt das Pumpwerk mit einem Auftritt von Dougie and the blind brothers ins Livestream-Geschäft ein. Hoffentlich nicht das letzte Event.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.06.2020