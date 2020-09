Infotour mit dem Stadtradeln verbinden

Radeln für ein gutes Klima heißt es an diesem Samstag, 26. September, bei den Grünen. Die Teilnehmer an der ersten Informationstour im Zusammenhang mit dem Stadtradeln treffen sich um 14 Uhr an der Zehntscheune.

Die Tour führt durch die Obere Hauptstraße, vorbei am Med-Center in die Breitwiesen weiter über den Hubäckerring zum Stadtwald im C4. Über die Nord-Ost-Umgehung gelangt das „Grüne Team Hockenheim“ in den Landesgartenschaupark, die Karlsruher Straße ist als Endpunkt vorgesehen.

Bei der öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 28. September, um 19 Uhr im Stadthallen-Restaurant „Rondeau“ werden die Tagesordnungspunkte der nächsten Gemeinderatssitzung beraten. Das Thermografie-Paket soll verabschiedet werden, diverse Bebauungspläne stehen an. Auf den ursprünglich angedachten Kindergartenneubau in der Oberen Hauptstraße soll verzichtet werden, ein neuer Standort steht zur Diskussion.

Bürger sind zu beiden Veranstaltungen eingeladen. Gemäß der Corona-Bestimmungen ist jeweils der Abstand zu halten, Alltagsmasken sind zu tragen. Um Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse Ahaerdle@ t-online.de wird gebeten. ah/zg

