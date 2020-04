Infrastruktur muss der Pädagogik folgen

Als Bildungspolitikinteressierte aus Gengenbach Anfang des Jahres den SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born als Experten für ihre Veranstaltung „Die Grundschule der Zukunft“ anfragten, hatten die Organisatoren eine klassische politische Informations- und Diskussionsveranstaltung vor Augen. Für Born, der als Sprecher für Wohnungsbaupolitik und für frühkindliche Bildung und Grundschulen zwei landespolitische Kernaufgaben im Landtag betreut, gehören solche Diskussionsveranstaltungen überall im Land seit vier Jahren zum Arbeitsalltag.

In der Regel sehen solche Vor-Ort-Tage einen Termin bei einer Kita oder Grundschule vor, danach gibt es ein Gespräch mit dem Bürgermeister, den Besuch eines Ganztagsangebots und am Abend eine bildungspolitische Diskussion. „Die Arbeit im Landtag geht zwar über Videokonferenzen weiter – aber die Vor-Ort-Termine sind auf Null gefahren“, erläutert der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung.

Doch für das Veranstaltungsteam aus Gengenbach unter Führung der dortigen SPD war das keine Option. „Wenn Daniel Born nicht kommen kann und sich hier die Bürger nicht treffen dürfen, dann machen wir eben ein Webinar. Denn Borns Thema Grundschule der Zukunft ist zu wichtig, als dass wir das nun einfach nur absagen, und der Kalender des Abgeordneten ist dann zu voll, um es verschieben zu können“, erklärten die Schwarzwälder.

Und so diskutierten der Landtagsabgeordnete und die Teilnehmer, darunter Schulleitungen und Gemeinderätinnen, über die Anforderungen an die Grundschule der Zukunft und wie sich diese auf die Schulbauten auswirken: Welche räumlichen Bedarfe haben Ganztagsgrundschulen? Wie kann die Inklusion erfolgreich im Schulalltag umgesetzt werden? Welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung für Schulen mit sich? Wie können individuelle Lernformen für die heterogene Schülerschaft durch Raumkonzepte unterstützt werden?

Dem Grundschulexperten Born ist es wichtig, den Raum als dritten Pädagogen zu begreifen – er fordert: „Die Infrastruktur muss der Pädagogik folgen, nicht andersrum. Bei meinen Schulbesuchen im ganzen Land bin ich immer wieder beeindruckt, dass neue Lernformen in vielen Grundschulen bereits gelebt und nicht nur ausprobiert werden. Vielerorts stimmen die Rahmenbedingungen aber nicht. Die grün-schwarze Landesregierung verschläft diese Entwicklungen mal wieder, genau wie die Digitalisierung, das zeigt sich gerade in diesen Zeiten besonders deutlich. Die Landespolitik muss endlich die Realität anerkennen und die Lehrkräfte unterstützen.“

Ein Thema war auch die Ganztagsschule. Born stellt fest: „Die rhythmisierte Ganztagsschule ist nicht nur ein Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch ein qualitativ hochwertiges pädagogisches Konzept. Es muss jeweils vor Ort entschieden werden, was am besten passt, aber man sollte die Chancen des Ganztags für die Kinder und die Familien in den Mittelpunkt der Diskussionen stellen.“

Stellenstreichungen revidieren

Einig waren sich alle, dass auch eine anregende Lernatmosphäre und Raumgestaltung nicht helfen, wenn der Unterricht aufgrund der schlechten Lehrerversorgung nicht stattfinden kann. Born fordert deshalb: „Die Landesregierung muss die Stellenstreichungen zurücknehmen und die Studienplatzkapazitäten für das Grundschullehramt ausbauen. Die Grundschule ist nicht nur die Vorstufe zur weiterführenden Schule, sie ist eine eigenständige und sehr demokratische Schulart, in der alle Kinder unserer Gesellschaft zusammenkommen und die wichtigen Grundlagen für die gesamte Bildungslaufbahn gelegt werden.“

Das Webinar, das ähnlich wie eine Abendveranstaltung gute zwei Stunden ging, hatte nur einmal einen kurzen technischen Aussetzer. Und wie sieht es der Landtagsabgeordnete, der sich ja künftig einfach vom Hockenheimer Wahlkreisbüro oder dem Schwetzinger Wohnzimmer in die Veranstaltungen schalten könnte und so viel weniger Zugkilometer zurücklegen müsste? „Nichts, aber auch gar nichts ersetzt den persönlichen Kontakt – erst recht keine Kamera“, lacht Born und ergänzt: „Aber in diesen schweren Zeiten müssen wir weiter als Demokraten diskutieren und die Zukunft im Blick behalten. Und darum ist so ein Format besser als eine Absage.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 08.04.2020