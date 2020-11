Innenstadt erstrahlt im adventlichen Glanz

Angesichts des Trubels und der vorweihnachtlichen Freude, die der Hockenheimer-Marketing-Verein (HMV) mit seiner Weihnachtsbaum-Schmückaktion in die Karlsruher Straße gebracht hat, könnte man trefflich vom breiten Grinsen schreiben, mit dem Birgit Rechlin, die Geschäftsführerin des HMV, den Erfolg zur Kenntnis nimmt. Wenn man dies in diesen maskenverhangenen Corona-Zeiten denn sehen könnte.

Auch so ist der Verdacht mehr als nur begründet, hat der HMV doch einen trefflichen Weg gefunden, dem Virus ein Schnippchen zu schlagen: Wenn die Menschen nicht zum Advent kommen können, dann kommt der Advent eben zu ihnen. Konkret in der Rennstadt in Form von 125 Weihnachtsbäumen, die verteilt über Karlsruher Straße, Zehntscheunenplatz, HÖP-Gelände und Marktplatz zu einem Bummel durch die Innenstadt einladen.

Wenn die liebevoll geschmückten Bäume in der Dämmerung zu leuchten anfangen, dazu im Hintergrund die neue Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Atmosphäre schafft, wem mögen da keine weihnachtlichen Gefühle das Herz leicht machen. Zusammen mit den anderen adventlichen Aktionen des HMV ein geschmückter Teppich, der sich voller Vorfreude in Richtung Weihnachten beschreiten lässt.

Noch Baum-Paten gesucht

Doch noch ist es damit ein Weilchen hin, steht am Sonntag lediglich der erste Advent im Kalender und noch sind nicht alle der 125 Nordmanntannen geschmückt. Wobei, Kindergärten, Schulen, Vereine und Institutionen sind seit gestern mit Eifer dabei, „ihren“ Baum zu etwas Besonderem zu machen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, die Landfrauen schmücken ihren Baum mit Springerl-Rezepten, die sich gerne abfotografieren lassen, drei Familien in der Karlsruher Straße, die sich einen Baum teilen, schmücken diesen mit Süßigkeiten, die ständig erneuert werden, die Schulen steuern Bastelarbeiten zu ihrem Baum bei. Noch sind nicht alle Bäume „vergeben“, knapp 20 von ihnen warten noch auf „Schmücker“. Wer Interesse hat, gerne auch Privatpersonen, kann sich das entsprechende Anmeldeformular von der Homepage des HMV herunterladen.

Die gestern gestartete Schmückaktion wird heute, Samstag, 28. November, von 13 bis 17 Uhr, fortgesetzt. Erneut gibt es vor dem Café Lato Glühwein „to go“ und laden die beiden Selfie-Wände des HMV zu selbigen ein. Das Café Lato offeriert sein To-go-Angebot übrigens während der Adventssonntage an die Spaziergänger.

Wenn der heutige Tag zu Ende geht, ist noch lange nicht Schluss. Zum einen können Bäume auch noch nächste Woche geschmückt werden, sollen sie den Advent zum Leuchten bringen. Zum anderen wartet auf diese nach Weihnachten, bis 23. Dezember sollen sie die Straßen schmücken, ein weiteres Leben – dann werden sie im Stadtwald eingepflanzt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 28.11.2020