Innovative Firmen digital geehrt

Wegen der Corona-Pandemie musste das E4-Testival ausfallen. Die Veranstalter kürten trotzdem die Preisträger des E4-Start-up-Awards. Die Verleihung fand digital per Livestream statt. Das E4-Testival-Team produzierte ein gelungenes E-Event, indem sich auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, Franz Loogen, Geschäftsführer der E-Mobil BW GmbH, und Emodrom-Gründer Thomas Reister mit einem Grußwort an die Teilnehmer wandten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dr. Danyal Bayaz, Mitglied des Bundestages und Start-up-Beauftragter von Bündnis 90/Die Grünen, betonte im Interview mit Jürgen Häussler, Geschäftsführer von „Ju-Know“, die den Award ins Leben riefen, die Wichtigkeit von Start-ups für die Innovationskraft Deutschlands. Das nächste E4-Testival findet mit einem Mobilitäts- und Event-Programm für die ganze Familie von Freitag, 19. März, bis Sonntag, 21. März 2021, wieder live am Hockenheimring statt.

Thomas Reister, Emodrom-Gründer und Geschäftsführer, bedankte sich beim ganzen Team und der Jury sowie den Bewerbern: „Als ich 2016 die Idee eines neuen fahraktiven Messeformates hatte, war noch nicht abzusehen, dass mittlerweile quasi alle großen Messen wie zum Beispiel die IAA und der Genfer Auto-Salon genau danach suchen, da statische Ausstellungen überholt und vor allem junge Zielgruppen damit nicht mehr erreichbar sind.

Mit Alexander Nieland, Ursula Kloe und Jürgen Häussler von ,Ju-Know’ habe ich engagierte Mitstreiter gefunden, die das Format mit weiteren tollen Projekten, wie den E4-Start-up-Award, weiter erfolgreich entwickeln.“ Zudem betonte er: „Vor allem freue ich mich, dass Minister Winfried Hermann auch dieses Jahr die Schirmherrschaft für den Award übernahm und die durch uns eingeleitete Transformation der weltweit bekannten Rennstrecke Hockenheimring Baden-Württemberg in ein Mobilitätszentrum mit Interesse verfolgt, wie er mir beim letzten E4-Testival erklärte.“

Hilfe durch moderne Technik

Alexander Nieland, Geschäftsführer des E4-Testivals: „Dank eines hochengagierten Teams, unserer Jury und nicht zuletzt dank moderner Technik konnten wir unseren Start-up-Award Transforming Mobility trotz der Einschränkungen durch Corona durchführen. Die Live-Ausstrahlung der Preisverleihung war für mich ein besonderer Moment und ich freue mich zusammen mit dem ganzen Team für die Finalisten und Gewinner des Awards!“

Ursula Kloé und Jürgen Häussler, Geschäftsführer von „Ju-Know“ und Initiatoren des Awards: „Wir gratulieren Finalisten und Gewinnern. Ein besonderes Anliegen ist es uns, Verkehrsminister Winfried Hermann und seinem Team für ihr großartiges Engagement und der Jury für die intensive Arbeit und ihr Expertenwissen zu danken. Ohne das gesamte Team des E4-Testivals wäre die Durchführung dieses Digitalevents nicht möglich gewesen, wir danken allen Teamkollegen. Mit diesem Spirit bereiten wir in der kommenden Zeit weitere Highlights und das nächste E4-Testival vor.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 01.07.2020