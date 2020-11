Ins Rathaus kommt nur, wer die Regeln einhält

Von Matthias Mühleisen

Plötzlich in einem Geldregen zu stehen - wer sollte dagegen etwas einzuwenden haben? Zumindest ein Fall ist belegt: ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der mit Münzen beworfen wurde. Er ist im Eingangsbereich des Rathauses mit der Zugangskontrolle beschäftigt und konnte den Besucher nicht einlassen, weil dieser keinen Termin hatte und die zuständigen Kollegen nicht im Haus waren. Die Stadtverwaltung nimmt diesen Übergriff, der auch mit Beleidigungen verbunden war, nicht hin und hat Anzeige erstattet. Zugleich betont der Betroffene, dass sich die überwältigende Mehrheit der Rathausbesucher einsichtig und freundlich verhält.

Der kontrollierte Zugang zum Rathaus sei eine der ersten Vorsichtsmaßnahmen der Verwaltungsspitze zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung, blickt der städtische Pressesprecher Christian Stalf zurück. „Wir leben die Politik des offenen Rathauses, müssen aber aufgrund der Vorgaben nachvollziehen können, wer ins Gebäude kommt“, ergänzt Stalf. Bei Bekanntwerden einer Infektion müsse die Kontaktkette nachvollziehbar sein.

Kurzüberblick über Regeln

Dafür sind die Kollegen am Haupteingang in der Rathausstraße da: Sie nehmen die Besucher in Empfang, erkundigen sich nach den Anliegen und machen die Bürger mit den aktuell gültigen Regelungen vertraut, soweit das erforderlich ist. Was die Terminpflicht angeht, sind das etwa ein Drittel aller Besucher, schätzt der Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden möchte - auch im Hinblick auf den eingangs geschilderten Vorfall.

Service verkürzt Aufenthalt

Es gehe dabei auch um die zielgerichtete Vermittlung mit den zuständigen Mitarbeitern, um die Aufenthaltsdauer im Rathaus zu begrenzen, erläutert der Pressesprecher. Dafür kommen Mitarbeiter zum Einsatz, deren Bereiche stärker vom Coronavirus betroffen sind, ihrer eigentlichen Tätigkeit also nicht oder nur sehr eingeschränkt nachgehen können. Drei bis vier städtische Bedienstete teilen sich die Aufgabe.

„Der überwiegende Teil der Besucher akzeptiert die Regeln, trägt die Maske bereits am Eingang, desinfiziert sich die Hände und versteht auch, dass er einen Termin braucht, um eingelassen zu werden“, berichtet der Mitarbeiter von seinen Erfahrungen. Für die Fälle, in denen es nur um eine Auskunft oder um ein Formular geht, hat er sich im Lauf der Monate Kenntnisse und Vordrucke zugelegt, mit denen er manchen Bürgern bereits helfen kann.

Knapp einem Drittel der Klienten sei nicht klar, dass aktuell ohne Termin kein Rathausbesuch möglich ist, sagt der Mann am Einlass, der in manchen Fällen versucht, einen solchen gleich zu vereinbaren. Oft handle es sich dabei um ältere Mitbürger, die ihn darauf verweisen, dass sie „schon immer“ ohne Termin und Maske zur Stadtverwaltung gekommen seien. Sie erhalten eine freundliche Information, dass Gewohnheitsrechte nicht geltend gemacht werden können - und einen Flyer mit ihren Ansprechpartnern.

Wer angemeldet ist, wird auf den richtigen Weg zum Kollegen im Erdgeschoss, wo sich das Bürgerbüro befindet, geschickt. Ansprechpartner aus den oberen Rathaus-Geschossen ruft er an, damit sie ihre Besucher abholen kommen.

Positive Erfahrungen hat der Mann am Einlass mit ausländischen Mitbürgern gemacht, die regelmäßig ins Rathaus kommen, um ihre Papiere aktualisieren zu lassen: „Sie sind sehr freundlich und geduldig und haben mit den Regelungen überhaupt kein Problem.“

Auskunftsstelle für viele Anliegen

Nicht nur innerhalb des Rathauses sind die Wegweisungen der besonderen Servicekraft geschätzt: Zuweilen werden auch „sachfremde“ Fragen gestellt: Wo man Essen besorgen, Postkarten kaufen oder etwas kopieren könne, wurde er schon gefragt. Auch Anliegen, für die Stadt gar nicht zuständig ist, etwa die Kfz-Zulassung, werden ihm vorgetragen. „Ich versuche dann, Orientierungshilfe zu geben, so weit es möglich ist“, sagt er und berichtet von stetig wachsenden Kenntnissen. Das gilt auch fürs Verstehen: Oft müsse er zunächst sortieren, was die Menschen tatsächlich brauchen: „Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Ausdrücke für Meldebescheinigung ich inzwischen gehört habe.“

Kein Verständnis hat die Stadt für Besucher, die die Regeln nicht akzeptieren und das an den Mitarbeitern am Empfang auslassen, unterstreicht Pressesprecher Christian Stalf: Der Mann, der aus Wut über die Beschränkungen und weil er nicht vorgelassen wurde, mit Münzen und Beleidigungen um sich warf, wurde angezeigt. „Damit wollen wir dokumentieren, dass die Stadt solchen Exzessen nachgeht. Wir haben keinerlei Verständnis für Respektlosigkeit gegenüber städtischen Mitarbeitern.“ Ein bis zwei der durchschnittlich rund 100 täglichen Besucher fielen in die Kategorie der Uneinsichtigen, lautet die Erfahrung.

