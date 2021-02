Ins Rollen gebracht

„Wir wollen zeigen, dass sich trotz Lockdown ,etwas bewegt’“ – unter diesem Motto hat die Hartmann-Baumann-Grundschule ihre Schülerinnen und Schüler auf Initiative von Lehrerin Manuela Sprotte zu einer ganz besonderen Mitmach-Aktion eingeladen.

Die Kinder sollten zuhause eine Kugelbahn selbst bauen. Denn schon mit einfachen Materialien wie Toiletten- und Küchenpapierrollen kann ein toller Parcours entstehen. Die Mitmach-Aktion war bewusst offen formuliert – der Fantasie und Kreativität waren somit keine Grenzen gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung von Schulleiter Marcus Roth.

Zahlreiche Kinder haben teilgenommen und beeindruckende, zum Teil außergewöhnliche Kugelbahnen gebaut. Zum Beispiel eine Konstruktion , bei der die Kugel vom Krater eines Vulkans entlang einer Serpentine nach unten rollt. Bei einer anderen Kugelbahn löst der kleine Ball über einen Flaschenzug sogar den Start einer Minirakete aus.

Die Kinder waren alle überaus kreativ und bauten mit viel Liebe am Detail ihre Kugelbahn: So entstand zum Beispiel ein Exemplar mit sorgfältig gestalteten Türmchen, eine Kugelbahn, die im Treppenhaus über mehrere Etagen bis zum Keller führt oder eine Bastelarbeit, in der die Kugel selbst vor gewaltigen Flammen nicht zurückschreckt und von einem Feuerwehrauto aufgefangen wird.

Alle Bauwerke einmalig

Jedes Ergebnis ist einmalig. Die Kinder haben voller Stolz ihre Arbeit mit einem Foto und auch teilweise mit einem kurzen Demovideo dokumentiert.

Die Mitmach-Aktion war zunächst als Wettbewerb ausgeschrieben. Unter allen Teilnehmern waren zehn Gewinne ausgelobt. Die Lehrkräfte und die Schulleitung der Hartmann-Baumann-Schule waren jedoch so angetan von den zahlreichen tollen Rückmeldungen, dass nun jedes teilnehmende Kind eine kleine Anerkennung erhält. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.02.2021