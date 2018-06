Insel der Geborgenheit und Liebe

Anzeige

Region.Einen „Festabend der Dankbarkeit“ zelebrierte das Hospiz Agape anlässlich seines zehnten Geburtstags in der Walldorfer Astoria-Halle, in der sich gut 300 geladene Gäste zum Dank an die vielen Menschen zusammenfanden, die sich um die „Insel der Geborgenheit, der Liebe und der Wärme“, wie Dietmar Hopp es formulierte, verdient gemacht haben.

Es war keine Sprengelsitzung der Bürgermeister aus der Region, es waren die Repräsentanten der am Hospiz beteiligten Gemeinden, allen voran Stefan Weisbrod aus Reilingen, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Hospizes. Unter den Klängen des SAP-Sinfonieorchesters unter Leitung von Johanna Weitkamp hieß er zusammen mit der Hospizleiterin Christine Ruppert die Gäste willkommen zu „einem Abend der großen Dankbarkeit“.

Eine äußerst segensreiche Einrichtung sei „offensichtlich auf wunderbare Art und Weise in unserer Region bei und inmitten der Menschen angekommen“, sagte Weisbrod. Mit dem Abend solle den vielen beseelten Akteuren gedankt werden, die sich zu einer lebendigen und hochmotivierten und intakten Hospizfamilie entwickelt haben.