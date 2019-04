Instrument erklingt in neuem Glanz

„Unsere Hockenheimer Christen lieben und schätzen ihre Orgel“, stellt der evangelische Pfarrer Michael Dahlinger fest, wenn er auf die Orgelrenovierung in der Kirche am Marktplatz zurückblickt. Das Aufkommen an privaten Spenden war um zwei Drittel höher, als man in der eh schon großzügigen groben Vorabplanung erhofft hatte. Insgesamt 92 Spender brachten die erfreuliche Summe von 34 648 Euro für die Orgelrenovierung zusammen. Und dies wohlgemerkt in einem Zeitraum, in dem auch für die gesamte Veränderung der Kirche um Spendengelder gebeten wurde.

Anno domini 1907, als die Kirche gebaut wurde, erstellte die Orgelbaufirma Steinmeyer das Instrument, das Gehäuse mit der schönen Ornamentik stammt von der Firma Marion aus Sigmaringen. Dieser ersten Orgel folgte im Jahre 1971 eine neue von der Orgelbaufirma Hermann Eule aus Bautzen. Jetzt, knapp fünf Jahrzehnte später, war diese Orgel „technisch und akustisch in die Jahre gekommen.“

In ihre Einzelteile zerlegt

Als im Jahre 2017 die Innenrenovierung der evangelischen Kirche begonnen hatte, waren die Spezialisten der Waldkircher Orgelbaufirma „Jäger und Brommer“ am Werk und zerlegten die Orgel in ihre Einzelteile. In den eigenen Werkstätten in Waldkirch erfolgte die umfangreiche Restaurierung, ehe man wieder alles in Hockenheim einbauen konnte.

„Man muss auf das Wort ,alles‘ schon Wert legen“, betont Pfarrer Dahlinger, denn alle 2918 Pfeifen wurden nach fachgerechter Reinigung und Bearbeitung wieder eingebaut. Diese „gute Tradition“ wurde durch aktuelle Neuerungen ergänzt. Der Spieltisch der Orgel steht jetzt in der Mitte der Empore. Wenn der Chor vor dem Instrument steht, hat der Organist und Chorleiter den gesamten Chor im Blick. Moderne Technik mit Kamera und Bildschirm sorgt dafür, dass der Organist auch den optischen Kontakt zum Altarbereich hat.

Musik hat hohen Stellenwert

„Der hohe Stellenwert der Musik hat in unserer Kirche eine erfreuliche Tradition“ führt Pfarrer Dahlinger im Gespräch mit unserer Zeitung weiter aus. Diese Besonderheit könne nun nahtlos fortgesetzt werden, zumal die erweiterte Orgel „kirchenmusikalisch“ absolut zukunftsweisend sei. Das neue Schwellwerk wird für eine voluminösere Lautstärke sorgen, die neuen Luftbalken für ausdrucksvollere Klangfarben. Die neuen Töne des Glockenspiels, der Röhrenglocken und des Zimbelsterns werden ergänzt durch neueste Technik mit Soundmodulen.

Die Orgel werde in ihrer aktuellen Ausstattung mit ihrer klanglichen Vielfalt beeindrucken, meinte der verantwortliche Orgelbaumeister Heinz Jäger aus Waldkirch und fügte als „Kenner der hiesigen Orgellandschaft“ hinzu, dass die Hockenheimer Orgel auch im überregionalen Vergleich viele „Alleinstellungsmerkmale“ habe.

Rechnung liegt vor

Seit wenigen Tagen liegen nun die Gesamtkosten vor, die sich auf 317 803 Euro belaufen. Die Landeskirche übernimmt davon 104 863 Euro und der Kirchbau- und Förderverein gewährt einen Zuschuss von 30 000 Euro, über Fundraisingaktionen kamen 16 892 Euro zusammen und private Spender erbrachten, wie eingangs erwähnt, erfreuliche 34 643 Euro. Die fehlenden Restmittel werden aus den Rücklagen der Kirchengemeinde finanziert.

Die Zahlen stehen fest und die allerletzten Feinarbeiten im Orgelbereich sind auch mittlerweile beendet. Dies hat natürlich noch einige Zeit nach der Fertigstellung der Kirche in Anspruch genommen, da hierfür meist absolute Ruhe in der Kirche notwendig war. Instrumente können nun einmal nicht gestimmt werden, wenn zwischendurch immer wieder Bohr- und Schleifmaschinen im Einsatz sind.

Wer sich über die Orgel in der evangelischen Kirche und deren Geschichte sowie deren zukünftige Möglichkeiten näher informieren will, hat dazu die attraktive Möglichkeit bei einem Festakt am Palmsonntag um 16.30 Uhr in der Kirche. Darauf freut sich auch Dr. Martin Kares, der Geschäftsführer des Beirates für Kirchenmusik und Leiter des Orgel- und Glockenprüfungsamtes im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe. Neben dieser offiziellen Funktion ist der 60-jährige Kares dem Orgelbau eng verbunden.

Kares ist gelernter Orgelbauer und Musikinstrumentenrestaurator, sein Musikstudium mit Hauptfach Orgel wurde ergänzt durch sein Architektur- und Kunstgeschichtsstudium, er promovierte in Musikwissenschaft, war fast zwei Jahrzehnte Vorsitzender der Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands und ist europaweit als Gutachter tätig. Jetzt hat er sich mit der traditionellen und doch neuen Hockenheimer Orgel beschäftigt, wird dazu referieren und auch gerne Rede und Antwort stehen.

