Instrumente einfach lernen

Für die nächste Klassenstufe fünf bietet das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG) im kommenden Schuljahr erneut einen Musikschwerpunkt an. Dies ist eine besondere Form des Musikunterrichts, die sich sowohl an Kinder richtet, die bereits ein Instrument erlernen, als auch an Kinder ohne jegliche Erfahrung auf einem Instrument. Hierbei wird im Klassenverband verstärkt musiziert und die musikalischen Grundkenntnisse und Kompetenzen werden in der Praxis erarbeitet.

Neueinsteiger ohne jegliche Instrumentalerfahrung haben hierbei die Möglichkeit, ein Blasinstrument (Querflöte, Klarinette, Saxofon, Fagott, Trompete, Posaune, Eufonium oder Tuba) von Grund auf zu erlernen. Fortgeschrittene Schüler, die bereits ein Instrument spielen, können ihre instrumentalen Fähigkeiten aktiv in den Musikunterricht einbringen und erweitern ihre musikpraktischen Erfahrungen direkt durch die theoretischen Hintergründe.

Die Neueinsteiger bekommen von der Schule ein Leihinstrument gestellt und erhalten in einer dritten Musikstunde pro Woche in Kleingruppen Instrumentalunterricht. Als Leihgebühr für das Instrument sowie als Unterrichtsgebühr fällt bei Neueinsteigern ein monatlicher Beitrag von 35 Euro an. Fortgeschrittene haben keine regelmäßigen Kosten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.03.2019