Die Neueinsteiger bekommen von der Schule ein Leihinstrument gestellt und erhalten in einer dritten Musikstunde pro Woche in Kleingruppen Instrumentalunterricht bei einem Instrumentallehrer. Als Leihgebühr für das Instrument (inklusive Versicherung und Wartung) sowie als Gebühr für Kleingruppenunterricht fällt bei den Neueinsteigern ein monatlicher Beitrag von 35 Euro an. Für Fortgeschrittene fallen keine regelmäßigen Kosten an.

Infoabend in der Schule

Nähere Informationen zum Musikschwerpunkt am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gibt es bei einem speziellen Informationsabend am Mittwoch, 18. April, ab 19 Uhr in der Schule. Weitere Fragen können auch gerne per E-Mail an die CFG-Musiklehrer über musik@cfg-gym.de gestellt werden. bs

