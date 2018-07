Anzeige

Eine Instrumentenpräsentation findet am Samstag, 21. Juli, von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Theodor-Heuss-Realschule statt. Bei der Veranstaltung, in der auch die Musikwerkstatt-Kinder verabschiedet werden, können nahezu alle Instrumente, die an der Musikschule Hockenheim unterrichtet werden, ausprobiert werden.

Die Präsentation wird von Lehrkräften der Musikschule betreut. Eingeladen sind alle interessierten Kinder und deren Eltern, insbesondere wenn diese noch nicht Schüler der Musikschule sind. Der ebenfalls anwesende Leiter der Musikschule, Christian Palmer, beantwortet gerne Fragen zu organisatorischen Aspekten des Unterrichts, wie Anmeldungen, Abmeldungen und Vertragsangelegenheiten.

Der Freundeskreis der Musikschule übernimmt an diesem Morgen die Bewirtung der Gäste. Informationen: Musikschule Hockenheim, Telefon 06205/92 26 50. zg