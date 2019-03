Integration vorantreiben

Zu einem Stammtisch der Ehrenamtlichen und Interessierten des Asylnetzwerks begrüßte Bürgermeister Jakob-Lichtenberg die Teilnehmer im Restaurant Rondeau. Michael Gelb vom DRK berichtete über den Stand des vom Gemeinderat im September beschlossenen Konzepts zur Beschaffung von Wohnraum für Obdachlose und Geflüchtete, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung.

Er verwies insbesondere darauf, dass die unterschiedlichen Verfahrenszeitpunkte und der sich daraus ergebende Anerkennungs-Status bei den in der Stadt unterzubringenden Geflüchteten wiederum signifikante Unterschiede im Hinblick auf deren Rechtsansprüche und Unterstützungsleistungen zur Folge hätten. Das wiederum hat auch Einfluss auf die Ausgestaltung des in der Entwicklung befindlichen Wohnraumbeschaffungs-Konzepts. Man sei aber optimistisch, der Verwaltung in Kürze einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten zu können.

Satzung diskutieren

Eine weitere Folge der aktuellen Erfahrungen bei der Unterbringung Obdachloser sei die Notwendigkeit, auch die derzeit verwendete Satzung für die Überlassung von Wohnraum an Obdachlose nochmals zu diskutieren. Alexander Leist, beim DRK zuständig für die Ehrenamtskoordination, stellte den Entwicklungsstand der digitalen Ehrenamtsbörse an Hand eines funktionsfähigen Prototyps vor.

Erfreulicherweise sei die Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts so weit fortgeschritten, dass die öffentliche Vorstellung der finalen Version der Ehrenamtsbörse voraussichtlich bereits im Mai dieses Jahres erfolgen kann. Die anwesenden Ehrenamtlichen nutzten den weiteren Abend zur Diskussion aktueller Fragen und Erfahrungen. Gemeinsam wurde vereinbart, dass das Veranstaltungsformat des „Stammtisch Ehrenamt“ auf jeden Fall fortgesetzt werden soll. kso

