Hallo Kinder, ich hatte eine interessante Begegnung – eine schwarze Katze kreuzte meinen Weg. Sie war selbstbewusst, wunderschön, schaute mich freundlich an und ging mit erhobenem Schwanz an mir vorbei. Als ich Harry Hase davon erzählte, schaute er mich mit großen Augen an: „Oh nein. Das wird dir bestimmt Unglück bringen, Fred.“ Ich war verwirrt und Harry Hase erklärte mir, was es mit diesem Gedanken auf sich hat. Schwarze Katzen gelten nämlich als Unglücksbringer. Seinen Ursprung hat dieser Mythos im Mittelalter. Dies hat mit der Hexenverfolgung zu tun. Damals hieß es, dass die verurteilten Frauen die Gestalt schwarzer Katzen angenommen hätten, um dem Menschen zu schaden. Und wenn sie dann noch von links kamen, trafen gleich zwei Unglücksfaktoren zu. Das klingt verrückt oder? Ich finde, dass es das ist. Da gefällt mir der Gedanke viel mehr, dass in einigen Kulturen schwarze Katzen Glück bringen. Die Ägypter zum Beispiel schätzten Katzen als heilige und vor allem nützliche Tiere, die gegen Mäuse- und Rattenplagen ein wirksames Mittel zur Schädlingsbekämpfung waren. Harry Hase lachte, als ich ihm das erzählte. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass doch jede Katze etwas Besonderes ist – egal in welcher Farbe. Bis jetzt ist mir durch meine Begegnung noch nichts Schlimmes passiert – ich glaube, ich habe Harry Hase davon auch überzeugt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.10.2020