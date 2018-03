Anzeige

„Bildung ist Arbeit an sich selbst“: Diesen Grundsatz vertrat Josef Diller nicht nur während seines Berufslebens, er hat für ihn heute noch Gültigkeit. Der langjährige Leiter der Volkshochschule Hockenheim feiert am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag – und ist immer noch aktiv. Der vitale Ruheständler ist nach wie vor ein gern gesehener Referent bei Vereinen oder Institutionen.

Ob bei der Kolpingsfamilie oder im Altenheim St. Elisabeth: Josef Diller (Bild) fesselt die Zuhörer mit seinem profunden Wissen bei Lesungen beispielsweise über Erich Kästner, Karl Valentin, Heinz Erhardt oder Eugen Roth, vermittelt Leben und Wirken von Johann Sebastian Bach oder erzählt Wissenswertes von seinen unzähligen Studienfahrten. Josef Diller behält sein großes literarisches und heimatgeschichtliches Wissen nicht für sich. Er gibt es gerne weiter. Aber nicht nur dies: Selbst mit 80 Lenzen übernimmt er bei Studienfahrten noch die Leitung.

VHS-Leitung 1980 übernommen

Der am 7. März 1938 in Öhringen geborene und in Hockenheim aufgewachsene Betriebswirt übernahm mit der Gründung der Volkshochschule im Jahr 1980 deren Leitung. Mit Umsicht, Tatkraft und dem Gespür für aktuelle Entwicklungen und Erfordernisse leitete Diller die VHS bis 2003. In diesen 23 Jahren verantwortete er 5600 Kurse und Seminare mit 55 000 Teilnehmern, 2400 Einzelveranstaltungen mit rund 19 000 Besuchern und 150 Studienfahren mit über 5000 Reiseteilnehmern. Legendär und heute noch in guter Erinnerung sind die regelmäßigen Fahrten zum Salzburger Advent und die zusammen mit der Sparkasse initiierten „Hockenheimer Gespräche“ mit vielen namhaften Referenten.