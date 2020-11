Interimslösung für Kernzeitbetreuung

Eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Montag, 30. November, 17 Uhr, in der Stadthalle statt. Die Mitglieder des Ausschusses für Technik, Umwelt und Verkehr sowie die Besucher werden darum gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird.

Auf der Tagesordnung steht neben den üblichen Regularien ein einziger Punkt, der die Pestalozzi-Schule betrifft. Zur Entscheidung steht die Frage an, ob die Kernzeitbetreuung vorübergehend in Container ausgelagert werden soll. Zurzeit ist die Kernzeitbetreuung im Keller der Schule untergebracht. Für die Zwischenlösung sind Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro veranschlagt.

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus der Mitte des Gremiums runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem interessierte Bürger eingeladen sind. Die Sitzungsunterlagen finden sich auf der Homepage der Stadt unter www.hockenheim.de/sitzungstermine. zg

