Hockenheim/Schwetzingen.„Did you see the headline today?“ Für 25 Schüler der Theodor-Heuss-Realschule ging es zu Beginn des Schnupperunterrichts an der Carl-Theodor-Schule (CTS) Schwetzingen gleich in die Vollen. Die Schüler des bilingualen Zugs der Realschule waren mit ihren Lehrerinnen Martina Clasen und Dorothee Dietz nach Schwetzingen gefahren, um an der CTS an einem Probeunterricht im Fach „Ökonomische Studien“ teilzunehmen.

Nach einem Kennenlernspiel war das Eis zwischen den Schülern beider Schulen gebrochen. Emma und Robert vom Wirtschaftsgymnasium stellten den Realschülern ihr aktuelles Unterrichtsprojekt zum Thema Critical Thinking vor: Als fiktive Mitarbeiter eines Unternehmens sind sie beauftragt, die Standortbedingungen eines bestimmten Landes zu prüfen und zu analysieren, ob eine Investition in diesem Land wirtschaftlich sinnvoll ist.

Dabei gehe es sowohl um logisches Argumentieren, als auch um die Fähigkeit, vertrauenswürdige von nicht vertrauenswürdigen Quellen zu unterscheiden, erläuterte CTS-Lehrer Dennis Hänsel.