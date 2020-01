Irischer Stepptanz mit Trommelwirbel

Die irische Tanzshow „Celtic Rhythms direct from Ireland“ verbindet Tradition und Moderne, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Produktion, die temporeiche Stepptänze und kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish-Folk-Musik verbindet, gastiert am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle. Im Interview erläutert Dance Captain Andrew Vickers, der die tänzerische Leitung innehat, die Besonderheiten der Show von der Grünen Insel.

Welche Aufgabe haben Sie als „Dance Captain“?

Andrew Vickers: Der „Dance Captain“ bei einer irischen Tanzshow hat die tänzerische Leitung während der gesamten Tournee. Das bedeutet, auch während der Spielzeit in Deutschland müssen Proben absolviert und der künstlerische Qualitätsstandard der Produktion permanent überprüft werden. Dafür bin ich verantwortlich.

Was hat das Publikum von dieser Veranstaltung zu erwarten?

Vickers: Den Besucher erwartet eine lebendige, dynamische und ursprüngliche irische Tanzproduktion mit einer Top-Auswahl an Tänzern und Musikern, die die grüne Insel zu bieten hat. Die meisten Künstler tanzen seit dem vierten Lebensjahr, wurden über viele Jahre im traditionellen irischen Tanz ausgebildet und gehören zur absoluten Elite Irlands. Ebenso die Liveband: Die Musiker studieren in Limerick irische Musik, übrigens die einzige Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. Dieser hohe Qualitätsanspruch wird auf der Bühne eins zu eins umgesetzt.

Was unterscheidet „Celtic Rhythmus direct from Ireland“ von anderen irischen Tanzshows?

Vickers: Im Unterschied zu vielen anderen Tanzproduktionen kommt bei uns nichts aus der Konserve. Kein Tap und kein einziger Ton kommen vom Band – alles wird live gespielt und getanzt. Das schafft eine ausdrucksstarke Atmosphäre, die auch von der rhythmischen Kraft der Musikgruppe getragen wird. Die melodischen Linien des Akkordeons, die rhythmischen Riffs der Gitarre und die wilden und mitreißenden Melodien der irischen Fiddel (Geige) und Flöte – diese Musiker bringen das Lebensgefühl Irlands absolut bei den Aufführungen authentisch auf die Bühne. Außerdem gibt es ein eindrucksvolles Musik- Battle zwischen mir und unserem Bodhran-Spieler (irische Trommel) Kiran Hardiman. Das sind mitreißende und beeindruckende Percussioneffekte im Wechsel von Trommel und Stepptanz.

Wie lange gibt es diese Show schon?

Vickers: Nach der überwältigenden Erfolgsshow „Spirit of Ireland“mit mehr als 300 000 Besuchern in fünf Jahren, bei der ich als Leiter dabei war, haben wir nun eine komplett neue Show entwickelt. Im Sinne unseres Produzenten Michael Carr, der im Dezember vergangenen Jahres leider verstorben ist, haben wir uns vorgenommen diese Erfolgsshow neu zu gestalten und weiter leben zu lassen. Die Entwicklung der neuen Show bietet für mich als verantwortlicher Choreograph zugleich eine neue Herausforderung. Mit der Show „Celtic Rhythmus direct from Ireland“ starten wir im Januar ins zweite Jahr.

Mit „ Lord oft he Dance“ und „Riverdance“ haben die irischen Tanzshows einen Gipfel an Popularität erreicht. Findet das neue Programm auch heute noch ein Publikum?

Vickers: „Riverdance“ und „Lord oft the Dance“ sind sicherlich Meilensteine in der Geschichte des irischen Tanzes. Ich bin selbst als Star-Tänzer mehrere Jahre mit „Riverdance“ aufgetreten. Aber die ursprünglich irische Musik, der peitschende Rhythmus und die Power der klackernden Schuhe beim Stepptanz haben bis heute nichts an Faszination verloren. Ich denke aber auch, dass wir mit dem aktuellen Programm einen etwas anderen Fokus setzen. Wir gehen nicht in die großen Arenen und Mehrzweckhallen, sondern ganz bewusst in Theater und Bürgerhäuser. Dorthin, wo der Zuschauer unsere Live-Performance hautnah miterleben kann. Meine Fähigkeiten als Tänzer kann ich in einer Liveshow wesentlich besser verwirklichen, als in einer riesengroßen Arenashow. Bei uns ist einfach alles viel authentischer.

Gibt es auch ruhige, emotionale Momente in der Show?

Vickers: Wir haben mit unserem Sänger einen Musiker im Ensemble, der einige traditionelle Lieder in gälisch, der ursprünglichen keltischen Sprache, singen kann. Das sind Momente, die sicherlich unter die Haut gehen. Diese Livestimmung und der Konzertcharakter der Tanzshow übertragen sich nach wenigen Augenblicken direkt aufs Publikum und lassen den Besucher eintauchen in das große Lebensgefühl Irlands. Ich kann mich an keinen Abend erinnern, an dem unsere Künstler nicht mit stehendem Beifall und Jubel für ihre authentische und überzeugende Leistung belohnt worden sind. zg

