Irischer Folk und amerikanischer Bluegrass – passt das zusammen? „Und ob!“, sagen die Musiker der befreundeten Bands „Out Of The Green“ (Irish Folk) und Hooked On Grass (Bluegrass) und laden zu einem gemeinsamen transatlantischen Abend ein. Die Altlußheimer Band „Out Of The Green“ präsentiert Songs, die von der abenteuerlichen Geschichte der irischen Auswanderung nach Amerika erzählen.

Die Heidelberger Band „Hooked On Grass“ greift den Faden auf und entführt die Besucher in die Wildnis der Appalachian Mountains, wo sich die Musik irischer Einwanderer mit musikalischen Traditionen anderer Europäer und der Schwarzen zu einem mitreißenden neuen Sound vermischte, den Pete Seeger als „folk music on overdrive“ bezeichnete. Unterstützt werden sie von dem amerikanischen Songwriter und Bluegrass-Musiker J. Larry Keith, der die amerikanische Rootsmusic mit der Muttermilch aufgesogen hat und in North Carolina als Sänger und Gitarrist der „Lonesome Road Band“ bekannt ist.

Abgerundet wird der Abend mit einem großen Finale, bei dem alle Musiker beweisen wollen, dass Folk keine Grenzen kennt. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. zg