Ja, ist denn heut’ schon . . .?

Es soll ja böse Zungen geben, die behaupten, Hockenheim hinke trotz Rennstadtstatus zuweilen hinterher. Mal abgesehen davon, dass die Große Kreisstadt derzeit in Vorbereitung des 1250. Jubiläums ihrer ersten Erwähnung im Lorscher Kodex vor Kreativität fast platzt und sich baulich an allen Ecken und Enden dynamisch fortentwickelt, sollte ein ganz simpler, obschon hell strahlender Faktor klarstellen, wie deplatziert Vorwürfe von Rückständigkeit tatsächlich sind. In Sachen Weihnachtsbeleuchtung hat sich Hockenheim unbestreitbar die Pole Position erkämpft, wie das am 8. November entstandene Foto unten zeigt.

„Hockenheim rüstet sich für Weihnachten“ stellte unser Leser Georg Kahl nach einem donnerstäglichen Spaziergang durch die Untere Hauptstraße fest. Nachdem Lebkuchen und Spekulatius bereits zum Ende der Sommerferien in den Geschäften verfügbar sind, wunderte er sich nicht über die „Vorleuchterrolle“, die seine Heimatstadt einnimmt. Und tatsächlich sind Mitarbeiter von Stadtwerken und Bauhof seit dieser Woche am Vorbereiten. Allerdings geht der hell funkelnde Tannenbaum auf Privatinitiative zurück: Denn die Stadt schaltet die Lichterpracht erst mit dem Hockenheimer Advent zum 30. November ein, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit.

