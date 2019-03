Jacques trifft auf seinen Zwilling

Da taucht doch – wie weiland Phönix aus der Asche – plötzlich und unerwartet ein Zwillingsbruder des beliebten Thekenphilosophen Jacques auf, von dem er sogar selbst nichts wußte … Ei, wo kommt der denn so plötzlich her? Und wieso spricht der eine französelndes Deutsch, der andere aber hessisch? Wieso ist der eine ein waschechter Franzose, der andere Ur-Mainzer? Wie kamen die beiden plötzlich in ihrem Alter überhaupt zusammen?

Aber ihr Aussehen und auch ihre Stimme beweisen: Es sind tatsächlich eineiige Zwillinge. Darüber hinaus haben sie noch etwas gemeinsam: Sie bringen beide ihr Publikum gleichermaßen zum Lachen. Jacques seit Jahrzehnten als charmant parlierender Thekenphilosoph in seinem Bistro und sein Bruder Jakob Kleinschmitt seit einigen Jahren als pfiffiger Bio-Lehrer beim beliebten Fernseh-Klassiker „Mainz bleibt Mainz“ Millionen von Fernsehzuschauern.

Und nun erstmals beide gemeinsam auf der Bühne. Die Besucher im Pumpwerk können sie am Freitag, 15. März, erleben. Hinter beiden Typen steckt Detlev Schönauer, der blitzschnell die Rollen wechselt und seinem Grundsatz treu geblieben ist: feinsinniges geistreiches Kabarett und niveauvolle Comedy – satirisch, musikalisch, dialektisch, parodistisch und das alles einfach nur komisch. zg

