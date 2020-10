Jahr endet ohne besinnlichen Abschluss

Wirklich überraschend ist die Nachricht nicht mehr, aber nun kommt sie offiziell: Der Hockenheimer Advent auf dem Marktplatz am ersten Adventswochenende vom 27. bis 29. November ist ersatzlos abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Veranstalter, dem Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) und der Stadt. Der Hockenheimer Advent fällt direkt in die neuen Corona-Beschlüsse der Bundesregierung und damit in die Zeit des Lockdown, der jegliche Veranstaltung im öffentlichen Raum untersagt.

„Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, richtig gute Konzepte erarbeitet, präsentiert, geprüft, Kooperationspartner gesucht und wieder verworfen. Angefangen von einem entzerrten, kleineren Weihnachtsmarkt auf verschiedenen Plätzen in Hockenheim bis zu einer Wintermeile auf dem Hockenheimring oder einem kleinen Weihnachtsdorf. Wir haben alles durchgespielt, aber mit den sich ständig ändernden Vorgaben und den neu steigenden Infektionszahlen sowie den aktuellen Corona-Verordnungen, die ab dem 2. November in Kraft treten, ist die Möglichkeit, einen weihnachtlichen Markt durchzuführen - mit romantisch beleuchteten Hütten, heißem Glühweinduft und kunsthandwerklichen Produkten - leider nicht realisierbar“, so Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des HMV.

Auch vonseiten der Stadt wurden alle Eventualitäten geprüft. „Der Wille von der Stadt und des HMV war da, dieses besondere Jahr zumindest mit einem Weihnachtsmarkt zu einem besinnlichen Abschluss zu bringen. Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen lässt das leider nicht zu“, bedauert Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. „Wir hoffen, 2021 wieder in die Normalität zurückkehren zu können und viele der Veranstaltungen nachzuholen“, ergänzt er.

So ein bisschen weihnachtliche Stimmung sollte es aber doch noch in Hockenheim geben. Daher sammeln der HMV und die Stadt alle Ideen und Anregungen der Hockenheimer Bürger, Vereine und Gewerbetreibenden, die mit einem weihnachtlichen Thema zu tun haben und Corona-konform durchführbar sind, das heißt, sie sollten keine Menschenansammlungen hervorrufen, auf Abstand sein, finanzierbar und wenn möglich im Freien sein.

1,50 Meter für eine Spende

Ein Projekt, das der HMV mit der Unterstützung aller Hockenheimer durchführen möchte, ist die Suche nach 125 Weihnachtsbaum-Paten für die Innenstadt. Für einen freiwilligen Obolus kann ein etwa 1,50 Meter großer Weihnachtsbaum gekauft und dann selbst geschmückt werden. Die Bäume besorgt der HMV, verteilt sie mit Hilfe des Bauhofs in der Innenstadt und gibt jedem Baum eine Nummer und eine kleine Tafel, auf die der künftige Besitzer seinen Namen oder seine Werbung schreiben darf. Das Weihnachtsbaum-Paten-Anmeldeformular finden Sie ab Dienstag, 3. November, auf der Homepage des HMV und der Stadt.

Mitmachen kann jeder aus Hockenheim und aus den drei Verwaltungsgemeinden, das heißt Schulen, Kindergärten, Vereine, Rathausabteilungen, Sport- und Kulturinstitutionen, Geschäfte, Unternehmen, Gastronomie, Praxen, Selbstständige, Privatpersonen, jeglichen Alters und Geschlechts. Es gibt auch keine Vorgaben, wie der Baum geschmückt werden soll, der eigenen Fantasie und Kreativität steht da nichts im Wege. Der HMV weist darauf hin, keine Wertsachen an die Bäume zu hängen, da es zu Vandalismus oder Diebstahl kommen könnte.

Warum es gerade 125 Bäume sind, die aufgestellt werden? „Ganz einfach. Mit dieser Zahl soll an die 125 Jahre Stadtrechte aus dem Jahr 1895 in Hockenheim erinnert werden, die für die Bürger einige Privilegien mit sich brachten: die Bürger durften Dinge unternehmen, die vorher verboten gewesen waren. Vielleicht auch gemeinsam, aber mit Abstand, Weihnachtsbäume schmücken ...“, heißt es abschließend. zg

Ideen, Anregungen oder Fragen können bis Sonntag, 15. November, per E-Mail an den HMV geschickt werden: info@hockenheimer-marketing-verein.de.

