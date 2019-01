Der AGV Belcanto lädt alle Vereinsmitglieder am 5. und 6. Mai zum Jahresausflug nach Villingen-Schwenningen ein. Nach einem Picknick am Schloss Solitude und einer Stadtführung durch die Villinger Altstadt steht der Nachmittag zur freien Verfügung in der Zähringerstadt. Gesellig wird es abends im Restaurant und in der Altstadt, in der sich auch zentral das moderne Hotel befindet.

