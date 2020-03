Jasmin hat beim schnellen Spiel die Nase knapp vorn

Hockenheim.Zum Beginn des neuen Schulhalbjahres hat der TTC 1932 bei der Kooperation mit den Hockenheimer Grundschulen sein Tischtennisturnier veranstaltet. Vor dem Wettbewerb wurden die Kinder in vier Gruppen nach Alter und Fertigkeiten getrennt.

Bei der jüngsten Gruppe stand neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball auch schon das einfache Spiel am Tisch auf dem Programm. Jakob Meiner absolvierte die Übungen am besten, zeigte am Tisch eine überzeugende Leistung und wurde klar verdienter Sieger. Platz zwei holte Jannes Gurev, der nach nur wenigen Trainingseinheiten in der Kooperation bereits viel Ballgefühl zeigte. Knapp dahinter belegten Maximilian Putze und Matija Krstovic gemeinsam den dritten Rang. In der Gruppe der ältesten Teilnehmer eroberte Raffael Kunjanski knapp den ersten Platz vor Daniel Hügel. Während Daniel bei den Anschlägen die Nase vorne hatte, punktete Raffael beim Rückhand-schupf und beim Vorhand-Konter. Dritter wurden der technisch starke Milian Häckel und Tamino Häckel.

Bei den Mädchen setzte sich Jasmin Messman knapp vor Harini Prenathasan durch. Beide gewannen je zwei der Übungen. Schließlich entschied nur die Anzahl der erfolgreichen Treffer über alle Übungen hinweg über den Titel.

Bessere Anschläge entscheiden

In der mittleren Altersgruppe kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Adrian Könn und Elias Meiner. Der Rückhandschupf und die besseren Anschläge gaben schließlich den Ausschlag für Adrian. Hinter dem zweitplatzierten Elias wurden Sageethan Prenathasan Dritter.

Bei der Siegerehrung gab es Pokale, Urkunden, Aufkleber und kleinere Preise für alle. Mit einem kleinen Ausblick auf die in diesem Schulhalbjahr stattfindende Kooperation beendete der Sportwart des TTC Hockenheim die Veranstaltung. zg

