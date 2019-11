Jasmin ist erfolgreich

Hockenheim.Mit zwölf Teilnehmern hat die Stadtmeisterschaft begonnen. Jürgen May (SV Hockenheim) setzte sich gegen Armin Hannig (SC Dielheim), Dr. Christian Günther gegen Carsten Malzan (beide SV Hockenheim), Manfred Werk (SV Hockenheim) gegen Tarek Mansor (vereinslos) und Jan Mersmann gegen Marvin Baumgärtner (beide SV Hockenheim) durch.

Die Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft wurde in Altlußheim ausgetragen. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld war die sechsjährige Jasmin Mersmann in der Altersklasse U8 erfolgreich. Sie erreichte 4,5 von sieben möglichen Punkten und wurde mit der besseren Feinwertung Bezirksmeisterin gegenüber zwei weiteren Teilnehmern in ihrer Altersklasse, die ebenfalls 4,5 Punkte holten.

Freier Spielabend für Erwachsene

Am Freitag, 22. November, beginnt um 17.30 Uhr das Jugendschach in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend. Am Sonntag, 24. November, wird um 10 Uhr im alten Vereinsraum, im UG der Pestalozzischule, der SC 65 Reilingen zur Senioren-Mannschaftsmeisterschaft empfangen. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen.

Auch die Profis der ersten Mannschaft greifen am Wochenende wieder in das Geschehen ein. Gastgeber der Begegnung ist die SG Speyer-Schwegenheim. Gespielt wird in Speyer im Haus Trinitatis bei der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße 6a.

Am Samstag kommt es in der ersten Runde um 14 Uhr zu den Begegnungen zwischen SG Speyer-Schwegenheim und dem SC Viernheim. Zur gleichen Zeit spielt die Schachvereinigung Hockenheim gegen den Aachener SV. Am Sonntag, 24. November, um 10 Uhr spielen der SC Viernheim gegen die SV Hockenheim und der Aachener SV gegen die SG Speyer-Schwegenheim. mw

Info: Die Partien können unter www.schachbundesliga.de/liveportal verfolgt werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.11.2019