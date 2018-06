Anzeige

Jazz, Blues und Klassik, Funk und Flamenco Nuevo, die gesamte Bandbreite der Gitarrenmusik wird am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr in der Christuskirche der Evangelisch-methodistischen Gemeinde geboten. Der bekannte Gitarrist Jan Henning macht auf seiner Tour 2018/19 mit seinem neuen Programm „Catch the Cat“ Station in Hockenheim.

Möglich wurde das außergewöhnliche Musikereignis durch die guten Kontakte von Pastorin Hanna Lehnert zu Jan Henning. Der enorme Tonumfang seiner verschiedenen sechssaitigen Bassgitarren in Baritonstimmung ermöglicht ihm in Verbindung mit einigen für ihn charakteristischen Spieltechniken ein faszinierend breites orchestrales Klangspektrum.

Henning gibt weltweit Konzerte als Solist, er ist tätig als Hochschuldozent und als Fachbuchautor. Der Eintritt ist frei, über Spenden würde sich die Gemeinde freuen. ba