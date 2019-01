Jazz mit Schülern und Profis

Das „Jazz and More Collectiv“ ist ein Künstlerkollektiv, das aus acht versierten Jazzprofis besteht, darunter Mitglieder der SWR Big Band sowie mehrere Jazz-Professoren. Sie veranstalten jetzt schon zum fünften Mal eine Schultournee durch ganz Baden-Württemberg, um jazzaffinen Schülern ihr Wissen und Können sowie ihre Spielfreude weiterzugeben.

Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium begrüßt die Gruppe am Dienstag, 22. Januar, – sie gastiert bereits zum dritten Mal in der Rennstadt – und freut sich auf den gemeinsamen Workshop am Tag sowie das gemeinsame Konzert am Abend im Pumpwerk.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und wird die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse präsentieren. Danach werden die Jazzgrößen ihr ganzes Können darbieten.

Nur noch wenige Karten

Wer die ersten beiden Male dabei war weiß, wie wunderbar diese Abend waren. Von verträumt-atmosphärisch bis groovig-spritzig ist von allem etwas geboten.

Die Karten, von denen über die Hälfte schon weg ist, kosten 14 Euro für Erwachsene sowie 8 Euro für Schüler und Studenten. Reservierungen sind unter my@cfg-gym.de möglich. Verpassen Sie dieses farbenfrohe Konzert nicht!

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.01.2019