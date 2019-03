Jede Menge Promis in einer Kehle vereint

Hockenheim.So muss es sein im Jubiläumsjahr: Die Prominenz gibt sich auf der Stadthallen-Bühne quasi das Mikro in die Hand: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Modepapst Harald Glööckler, Food-Experte Rainer Calmund und Superkoch Johann Lafer sind am Dienstag, 19. März, ab 20 Uhr zu erleben – allerdings nur akustisch. Denn die Herrschaften verdanken ihre Präsenz allesamt Andreas Müller. Der „Mann der 1000 Stimmen“ ist mit „SWR 3 Comedy live“ auf Tour.

Müller imitiert, parodiert, politisiert, karikiert, musiziert. Er ist Comedian, Kabarettist, Satiriker, Humorist und multitalentierter Großimitator (1,91 Meter). Ob Musikparodien oder Polit-Kabarett, Nonsens-Dialoge, Klamauk oder Persönlichkeitsspaltung in Perfektion, multimedial und interaktiv – im Radio und auf der Bühne: Müller ist schnell, schräg und galoppiert atemlos durch die Comedy-Nacht, heißt es in der Ankündigung von SWR 3.

Jede Menge Technik auf der Bühne

Wer die Auftritte Müllers in der Stadthalle 2012 und 2015 verfolgt hat, weiß um die Turbulenz des Programms, das der SWR3-Comedy-Chef ablaufen lässt. Der zungenfertige Spaßmacher, der nach dem Abitur in Baden-Baden in Karlsruhe begann, Musikwissenschaft zu studieren, nach der Zwischenprüfung jedoch beim damaligen SWF 3 landete, reist mit einem ganzen Truck voller Bühnentechnik durch die Lande.

Er eilt zwischen Keyboard, computerbestücktem Pult, Standmikrofon und Musikinstrumentensammlung hin und her, baut tagesaktuelle Nachrichten ins Programm ein, mit dem er seit Oktober unterwegs ist, und performt selbst die halsbrecherischsten Textpassagen von „Tuten Gag“ komplett live.

Tickets für „SWR3 Comedy live – mit Andreas Müller“ gibt es online auf www.SWR3service.de, telefonisch beim SWR3 Service-Center unter der Nummer 07221/30 03 00 sowie im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen. Sie kosten im Vorverkauf zwischen 24,10 und 36,20 Euro. mm

Info: Videovorgeschmack auf den Auftritt von Andreas Müller

