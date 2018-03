Anzeige

Hockenheim.Das Troll Toll Theater hat am letzten Schultag vor den Osterferien die Pestalozzi-Grundschule besucht. Kai-Uwe Bechtel, Sachbearbeiter für Prävention vom Polizeirevier Hockenheim, unterstützt durch die Einladung des Theaters an die Grundschule die präventive Kriminalbekämpfung wirksam, die schon bei Kindern im Grundschulalter nachweislich immer wichtiger wird, wie die Schule in einem Pressebericht mitteilt.

Zur Gewaltprävention zeigt das Puppentheater den Kindern eindrücklich, wie schnell man in kriminelle Handlungen verwickelt werden kann. Tom Cat, der Kater, ist ein cooler Typ, der beliebt ist bei den Mädchen. Jeder will gerne mit ihm befreundet sein und zu seiner Clique gehören. Der kleine Mischa Maus, ein schüchterner Typ, der immer gute Noten hat, aber keine Freunde, ist ein gefundenes Fressen für Tom Cat.

Zum Klauen überredet

Zuerst schreibt dieser immer die Hausaufgaben bei Mischa ab, dann überredet er ihn doch nur ein einziges Mal für ihn etwa kleines zu klauen und bedroht ihn schließlich. Der Titel des Theaterstücks „Einmal ist keinmal oder einmal ist einmal zu viel“ wird anschaulich dargestellt.