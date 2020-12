Jeder soll finden, was ihn mit Segen erfüllt

Wenn die Gottesdienste in diesem Jahr auch anders verlaufen als gewohnt, will die katholische Kirchengemeinde Hockenheim dieses große Geschenk gemeinsam mit den Christen der Seelsorgeeinheit feiern und Gott für seine Nähe danken, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verantwortlichen in der Pastoral haben ein umfangreiches Angebot zusammengestellt und wünschen, dass jeder Einzelne das finden kann, was ihn mit Segen erfüllt.

Weiterhin gelten die Hygienevorschriften, Teilnehmerbegrenzung und ebenso die Maskenpflicht in den Gottesdiensten. Zu allen Angeboten ist daher eine Anmeldung dringend erforderlich.

Da der Ordnungsdienst für die Gottesdienste aus ehrenamtlichen Personen besteht, die zu den Feiertagen ihre freie Zeit einbringen, sollten diese nicht dazu veranlasst werden, unangemeldete Personen an der Kirchentür abweisen zu müssen, bittet die Kirchengemeinde: „Diese Situation wäre für beide Seiten unzumutbar und würde für unnötige Missstimmung sorgen.“

Ein Besuch der einzelnen Andachten und Gottesdienste ohne Voranmeldung sei ausdrücklich nicht möglich. Nach Anmeldung der Christmetten kann eine Eintrittskarte im Pfarrbüro abgeholt werden. Anmeldung der Gottesdienste per Telefon oder E-Mail, für die Andachten nur online über die Homepage www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de. Anmeldeschluss für alle gottesdienstlichen Feiern ist der 21. Dezember.

Als Angebot für Familien finden an Heiligabend jeweils um 14 Uhr drei kleine Andachten statt in den Kirchen in Hockenheim, Reilingen und Neulußheim. Zum dritten und vierten Advent (jeweils um 11.30 Uhr) und zu Heiligabend (16 Uhr) werden Online-Andachten über Zoom angeboten.

In der Heiligen Nacht werden vier Christmetten in den beiden großen Kirchen gefeiert: in St. Georg Hockenheim sowie in St. Wendelin Reilingen jeweils um 21 und 23 Uhr.

Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt die Seelsorgeeinheit zu drei Festgottesdiensten ein: um 9 Uhr in Reilingen sowie jeweils um 10.30 Uhr in Hockenheim und Neulußheim. Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden in der Seelsorgeeinheit ebenfalls drei Festgottesdienste gefeiert: um 9 Uhr in Neulußheim sowie um 10.30 Uhr in Hockenheim und Reilingen. zg/tgu

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.12.2020