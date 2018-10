Jeder trägt Verantwortung

Spätestens in Zeiten, in denen die Ignoranz der vermeintlich großen Führer der Nationen überdeutlich macht, dass die Hoffnung auf eine gerechtere, nachhaltigere, zukunftsfähigere Welt keine Priorität bei ihnen genießt, sollte deutlich werden, dass es an jedem einzelnen Menschen liegt, für Veränderung zu sorgen.

Wie sehr persönliche Konsumentscheidungen auch die große Industrie beeinflussen, zeigt die Tatsache, dass auch Handelsriesen heutzutage nicht mehr an Bioprodukten vorbeikommen und im Discounter fair gehandelte Produkte im Regal liegen. Wenn keiner anfängt, individuell Zeichen zu setzen, in welche Richtung sich die Handels- und Produktionsbedingungen verändern sollen, werden sie sich auch nicht verändern – oder nur sehr langsam.

Es steht der Stadt sehr gut, dass sie sich für das kommende Jahr nicht nur eine umfassende Rückschau auf 1250 Jahre Geschichte vornimmt, sondern auch zukunftsgerichtete Zeichen setzt. Und vielleicht tut es auch dem Hockenheimer Ego gut, dass sie damit in ihrer direkten Umgebung ganz vorne liegt. Neben den großen Städten Mannheim und Heidelberg steht bisher nur Walldorf auf der „Fairtrade“-Landkarte in der Nachbarschaft.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.10.2018