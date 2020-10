Jederzeit auf Daten zugreifen

Hockenheim.Die Stadt befindet sich auf dem Weg zu einer modernen, digitalen Kommune, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Neben der Einführung des digitalen Leitsystems im Rathaus, einer Online-Sprechstunde und einem multifunktionalen Bürgersaal umfassen die Maßnahmen auch Investitionen in die technische Infrastruktur, von denen ebenso die Bürger profitieren.

Die IT-Abteilung der Stadtverwaltung hat daher jetzt einen neuen Verteilerschrank im Altbau des Rathauses in Betrieb genommen. Die Maßnahme wurde in den vergangenen fünf Wochen von den städtischen IT-Administratoren Cem-Ali Kurultay und Christian Schleyer in Kooperation mit der Firma SPIE umgesetzt.

Funktionalität gewährleistet

Der neue IT-Verteilerschrank bildet den Knotenpunkt in der strukturierten Verkabelung der PC- und Telefonanlagen im Rathaus. Er dient der Aufnahme von passiven und aktiven Netzwerkkomponenten wie Spleißboxen, Router und Switches, die über Glasfaserkabel eine Verbindung zur IT-Infrastruktur wie den PCs bilden.

„Der neue Verteilerschrank sichert dadurch jederzeit, sichere Verfügbarkeit der Daten im Rathaus. Damit ist die Funktionalität der IT-Anwendungen für unsere Mitarbeiter und damit einhergehend auch für die Bürger gewährleistet“, erklärt Christian Schleyer die Aufgabe des neuen Verteilerschranks. Dabei werden hohe Anforderungen an die Datensicherheit gestellt, beispielsweise durch speziell gesicherte Türen zum Schrank, so Schleyer weiter.

Die Investition in den neuen Verteilerschrank wurde nicht nur deshalb notwendig, weil das zehn Jahre alte Vorgängermodell „in die Jahre gekommen war“. Auch die Staubbelastung in dem Raum durch Sanierungsarbeiten hat dem alten Verteilerschrank zugesetzt. „Wir haben mit dem neuen Modell die Gelegenheit genutzt, auch den Standort des Schranks im Raum zu verändern. An der früheren Stelle verliefen Wasserleitungen in der Decke, die aus Sicherheitsgründen am neuen Standort nicht vorhanden sind“, erläutert Cem-Ali Kurultay die Hintergründe.

Der Raum habe mittlerweile auch optimale Klimaverhältnisse für die Aufstellung des Verteilerschranks, weil er kühler ist. „Wir planen derzeit die Unterbringung eines zweiten neuen Verteilerschranks im ersten Obergeschoss im Rathaus“, blickt IT-Administrator Cem-Ali Kurultay in die Zukunft. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.10.2020