In seinem dritten Soloprogramm hat es Stefan Waghubinger ganz nach oben geschafft. Diese Tatsache stellt er am Samstag, 14. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), auf der Bühne des Kulturhauses Pumpwerk unter Beweis. Der Name seines Auftritts ist zugleich Programm: „Jetzt hätten die guten Tage kommen können!“.

Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen, heißt es in der Pressemitteilung. 90 Minuten Unterhaltung trotz verstaubter Oberflächen. Aber Vorsicht, zwischen den morschen Brettern gehe es in die Tiefe. Es sei tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch, banal und zugleich geistreich, zynisch und zugleich warmherzig. Vor allem aber sei es eins: Verdammt gut. zg

