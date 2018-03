Anzeige

Claudia Löwenau freut sich: „Endlich haben wir alles, was wir unseren Mitgliedern immer schon bieten wollten“, sagt die Inhaberin von Mrs. Sporty Hockenheim mit Blick auf ihre neuen Räumlichkeiten in der Ottostraße 2. Wo bislang die Firma Herzer untergebracht war, bietet ihr Frauen-Fitnessclub jetzt jeden Tag Trainingsmöglichkeiten von 8 bis 22 Uhr. „Das hatten wir uns schon lange gewünscht und jetzt haben wir es: Eine Öffnungsanlage, mittels der unsere Mitglieder 14 Stunden an jedem Wochentag zum Training kommen können“, sagt Löwenau.

Im neuen Club arbeiten sowohl im Erdgeschoss mit Zirkeltraining als auch im ersten Stock mit dem Kursbereich jeweils eine Klimaanlage und zwei energieeffiziente Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. „Das heißt, wir sorgen hier mit einer kontrollierten Raumlüftung für optimale Luftqualität und tragen mit diesem ressourcensparenden Energiemanagement aktiv zum Umweltschutz bei“, erläutert Claudia Löwenau.

So bleibe im Winter die Wärme und im Sommer die kühlere Luft in den Räumen. Im neuen Fitnessclub können sich die Mitglieder in der von Löwenau selbst entworfenen Dusche frisch machen – nicht ganz gewöhnlich, aber richtig schön ist der Bereich geworden.