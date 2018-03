Anzeige

Hockenheim.In der 5. Runde der Stadtmeisterschaft gab es folgende Ergebnisse: Ramon Maywand (SV 1930 Hockenheim) – Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt 1902) 0:1, Manfred Werk – Gerold Rocholz (beide SV 1930 Hockenheim) remis, Cahit Gürgüc (SC 65 Reilingen) – Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof 1865) 1:0 und Andreas Krinke (SC 1922 Ketsch) – Torsten Horn (TSG 1886 Mutterstadt) 0:1. Marvin Baumgärtner (SV 1930 Hockenheim) gewann kampflos. Die ausgefallen drei Spitzenbegegnungen werden nachgeholt.

Hockenheim II musste in der 8. Runde der badischen Oberliga sein Spiel beim Tabellenführer Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim aufgrund von mehreren Spielerausfällen absagen. Nach Bekanntwerden der übrigen Ergebnisse ist die Konstellation jetzt äußerst prekär geworden. Um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern, muss in der letzten Runde gegen die Schachgemeinschaft Dreisamtal mindestens ein Unentschieden erzielt werden. Gelingt dies nicht, kann man nur noch auf Schrittmacherdienste aus den anderen Begegnungen hoffen.

Senioren mit Heimspiel

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Weiterhin stehen Nachholpartien der Stadtmeisterschaft auf dem Programm.