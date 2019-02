Jubiläum ist in aller Munde

Natürlich hinkt der Vergleich – dennoch, der „Guten Schokolade“ kann nur gewünscht werden, dass sie weg geht wie die oft beschworenen warmen Semmeln. Oder, um es mit den Worten von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg zu sagen: „Endlich gibt’s einen Grund, mit gutem Gewissen Schokolade zu naschen.“

Denn die „Gute Schokolade“, die jetzt im Handel ist, schmeckt nicht nur gut, sie hilft auch der Umwelt. Sie sie ist Teil der Aktion „Plant for the Planet“, von jeder Tafel gehen 20 Cent in Baumpflanzprojekte. „Wer also fünf Tafeln kauft, der pflanzt einen Baum“, sagt Lia Mayrock, Botschafterin für Klimagerechtigkeit und Initiatorin der Aktion vor Ort.

Neu ist die Aktion eigentlich nicht, die fair gehandelte Schokolade, die von der Stiftung Warentest auf Platz eins der Vollmilchschokoladen bewertet wurde, ist schon länger in der Stadt zu haben. Sie ist klimaneutral produziert und mit dem Label Fairtrade zertifiziert.

Ganz neu ist ihre Verpackung – sie steht ganz im Zeichen des Jubiläums 1250 Jahre Hockenheim. Im vergangenen Jahre wurde zusammen mit dem Hockenheimer Marketing Verein (HMV) und den örtlichen Schulen ein Malwettbewerb durchgeführt, eine Jury kürte die fünf schönsten Motive, die nun die Schokotafeln zieren. Zum Verkaufsstart am Samstag im Globus-Markt im Talhaus wurden die Tafeln zu Fünfer- Päckchen verpackt, die Druckerei Weinmann hat Banderolen gedruckt. Wer solch ein Päckchen erwirbt, hat alle fünf Motive auf einen Schlag und finanziert einen Baum.

Der Baum kann, wenn er groß ist, der Atmosphäre pro Jahr rund zehn Kilogramm Kohlendioxid entziehen – ganz nebenbei produziert er jede Menge Sauerstoff. Im Prinzip eine kleine biologische Maschine, wie konzipiert, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Weshalb die beiden Botschafterinnen der Aktion vor Ort, Lia Mayrock und Aline Nellulevil, die die Aktion „Plant for the Planet“ vor gut einem Jahr als Neunjährige in die Stadt holten, gar nicht genug von ihrer Aktion kriegen.

Erlös ist für 2300 Bäume gut

Mit der Jubiläums-Edition der „Guten Schokolade“ ist die Aktion mit der Stadt eine Beziehung eingegangen, bei der alle nur gewinnen können. Das Jubiläum ist nun quasi in aller Munde und die Natur freut sich – zum Start der Aktion wurden gut 11 500 Tafeln geordert, rein rechnerisch lassen sich damit 2300 Bäume in den Boden bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Jubiläums-Edition das ganze Jahr über erhältlich. Zum einem im Globus zum anderen in der Buchhandlung Gansler und in der Geschäftsstelle des HMV. Und, merkte HMV-Geschäftsführer Tobias Nolting an, Ladenbesitzer, die die „Gute Schokolade“ in ihr Sortiment aufnehmen wollen, sind eingeladen, sich bei ihm zu melden.

Ansonsten, betonte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei der Auftaktveranstaltung, wird die Stadt die „Gute Schokolade“ auch als Botschafterin fürs Jubiläum nutzen. Beispielsweise am Sommertagszug, bei dem die teilnehmenden Kinder mit einer Tafel belohnt werden. Und natürlich wird sie auch eine Rolle am 25. April spielen, wenn die Stadt den „Tag des Baums“ feiert.

Überlegungen, wie sich die „Gute Schokolade“ und das Jubiläum noch weiter verzahnen lassen, haben Lia Mayrock, Aline Nellulevil und ihre Mitstreiter noch viele. Ein Spendenlauf im Gartenschaupark ist in der Planung, Vorträge, die Teilnahme an Festen und Veranstaltungen stehen im Kalender. Wenn alles klappt, kann es schon ein stattlicher Wald werden, der am Ende noch lange vom Jubiläum der Stadt kündet und einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leistet.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.02.2019