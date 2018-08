Jubiläumsfest ist ein Schwerpunkt

Was hat die Volkshochschule im neuen Semester als neue Errungenschaften zu bieten?

Monika Götzmann: Eine ganze Menge. Zum einen die Einführung in die Pikler-Kurse in der Sparte „Junge Familie“. Große Nachfrage verzeichnen wir schon am ersten Tag für den Kurs Motorsägenführerschein für den Brennholzselbstwerber. Wir haben die Yoga- und Fotografiekurse erweitert und gehen mit den Gesundheitsvorträgen bewusst in die Gemeinden. So steht in Hockenheim Borreliose auf dem Programm, in Altlußheim das Thema Depression, in Neulußheim Inkontinenz und in Reilingen das Ernährungskonzept nach der Logi-Methode.

Sie begleiten die Vorbereitungen aufs Jubiläumsfest anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Hockenheims 769. Intensivieren Sie die Angebote zur 1250-Jahr-Feier?

Götzmann: Wir bieten jetzt pro Semester zwei Vorträge im Zusammenhang mit dem Jubiläum an: Dr. Hermann Schefers spricht über das Lorscher Arzneibuch und Josef Diller stellt den BASF-Gründer Friedrich Engelhorn und seine Hockenheimer Abstammung vor. Außerdem steht eine Fahrt zum Kloster Lorsch auf dem Programm.

Sie arbeiten aber nicht nur am Bild der Stadt Hockenheim, sondern auch an Ihrem eigenen Auftritt?

Götzmann: Richtig, wir gehen voraussichtlich in der kommenden Woche mit unserer erneuerten Homepage online. Sie wurde von der Firma erstellt, die auch unser Verwaltungsprogramm betreut, dem Auftritt des Volkshochschul-Landesverbands angepasst und enthält das neue Logo. Derzeit probieren wir noch die Anmeldefunktion aus, da diese für die Nutzer immer mehr an Bedeutung gewinnt. / mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 22.08.2018