Jubiläumszug braucht ausreichend Platz

Übermorgen ist es soweit: Der 60. Hockenheimer Fasnachtszug wird sich unter dem Motto „60 Jahre uff de Gass, un imma noch än hölle Spass“ um 13.31 Uhr unter der Regie des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) in Bewegung setzen. Wie im Vorjahr gehen 70 Zugnummern an den Start, die mit farbenprächtigen Kostümen und kreativ gestalteten Motivwägen für fröhliche und ausgelassene Stimmung entlang der Zugstrecke sorgen. Nicht zuletzt dank der musikalischen Beiträge wird wieder gelacht und gefeiert, geschunkelt und gesungen werden, hofft der HMV.

Angeführt wird der Umzug von Zugmarschall Christoph Kühnle, dem der Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim mit einer eigens angefertigten Jubiläumsschwenkfahne folgen wird. Danach gibt es ein buntes Stelldichein von Karnevalsvereinen, Motivwägen, Fußgruppen, Lieblichkeiten und Musikkapellen, die die kleinen und großen Gäste bestens unterhalten werden.

Die Besucher dürfen sich auf ein breites Spektrum an globalen und regionalen Themen freuen. Klar, dass neben der Präsentation der Hockenheimer Stadtgeschichte besonders die Sperrung der Salierbrücke die närrischen Gemüter erhitzt. Aber auch viele weitere „Aufreger“ werden in gewohnter Manier aufs Korn genommen. Als sprichwörtliches Extra-Bonbon werden die Zugteilnehmer zudem eine Tonne „Jubiläumsgutsel“ an die Besucher am Straßenrand verteilen.

Unterstützt wird der Fastnachtszug auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen Hockenheimer Unternehmen und Privatpersonen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, diese schöne Tradition weiter fortzuführen. Der HMV bedankt sich für die Unterstützung und wünscht allen Närrinen und Narren unterhaltsame Stunden im Herzen Hockenheims.

Sanitätsdienst eingerichtet

Der Sanitätsdienst befindet sich in der Stadthalle. Die Mitarbeiter der Polizei und des Sicherheitsdienstes haben grundsätzlich ein offenes Ohr für Probleme oder Hinweise. Besucher und Zugteilnehmer können die Mitarbeiter jederzeit ansprechen, die sich dann um die Hinweise kümmern werden. Die Sicherheitskräfte sind an gelben Warnwesten zu erkennen, die die Aufschrift „Security“ oder „Ordner“ tragen.

Straßensperrungen angeordnet

Für den reibungslosen Ablauf des Zuges sind am Samstag, 2. März, einige Straßen ab 12 Uhr bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Es sind dies die Schwetzinger Straße, Obere und Untere Hauptstraße (zwischen „Eichhorn-Parkplatz“ und Schwetzinger Straße bzw. Kaiserstraße), Rathausstraße, Jahnstraße (zwischen Rathausstraße und Heidelberger Straße) und Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße (ab Feuerwehr bis Friedhof). Bereits ab 10.30 Uhr muss in den genannten Straßen mit Behinderungen wegen der Vorbereitungsarbeiten gerechnet werden.

Der Marktplatz steht wegen der Auf- und Abbauarbeiten seit gestern nicht als Parkplatz zur Verfügung. Auf der gesamten Zugstrecke besteht von 8 Uhr bis circa 17.30 Uhr absolutes Halteverbot. Im Bereich der Schwetzinger Straße zwischen Unterer Hauptstraße und Nordring ist das Halteverbot bis 24 Uhr ausgewiesen.

Der Ring-Jet fährt am Samstag bis 11.15 Uhr planmäßig. Die Haltestellen der Buslinie 717 (Heidelberg – Speyer) in der Rathausstraße und der Kaiserstraße werden von 11.30 bis 19.30 Uhr nicht angefahren. zg

