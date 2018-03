Anzeige

Wenn es um die Bewahrung von lokalem Kulturgut geht, sind meistens Ehrenamtliche gefragt, die sich in ihrer Freizeit durch Archive wühlen, Zeitzeugen befragen und spannende Geschichten zusammentragen. Zwei, die sich um die Geschichte ihrer Heimatstadt Hockenheim besonders verdient gemacht haben, sind Felicitas Offenloch-Brandenburger und ihr Ehemann Klaus Brandenburger. Für ihre Verdienste wurden die beiden Hobbyforscher vom Arbeitskreis Heimatpflege des Regierungsbezirk Karlsruhe ausgezeichnet.

Bei einer Feierstunde in der Zehntscheune geizte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl nicht mit Lob für die beiden. Das jüngste Werk des Ehepaars bringt die gastronomische Geschichte der Rennstadt auf den Wohnzimmertisch. Für einen anschaulichen Bildband haben sie zwei Jahre recherchiert und die Geschichte der Hockenheimer Gasthäuser und Kaffees aufgearbeitet. Nicht ganz ohne persönlichen Bezug war dieses Projekt, war doch Klaus Brandenburgers Großvater Matthias Wirt im „Waldhorn“ in der Scheffelstraße. Darüber hinaus engagierten sich beide in der Projektgruppe „Bruchbuden? Von wegen!“ der Lokalen Agenda. Ziel war es, die Bedeutung geschichtsträchtiges und stadtbildprägender Gebäude hervorzuheben.

Auch die jüdische Stadtgeschichte ist ein Feld, in dem sich das Ehepaar seit langem betätigt. 1997 waren sie Mitbegründer des Arbeitskreises „Jüdische Geschichte“. 2005 beteiligten sie sich am landesweiten Projekt „Jugend-Mahnmal“ um an die Deportation der badischen Juden nach Gurs zu erinnern. Auch unternehmen sie Rundgänge mit Schulklassen, um den Jugendlichen die Thematik näherzubringen. Zum 140-jährigen Bestehen des jüdischen Friedhofes im kommenden Jahr planen die beiden ein weiteres Projekt, über dem momentan noch der Mantel des Schweigens hängt.