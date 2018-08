Jürgen May trumpft beim Kurpfalz-Cup auf

Anzeige

Damit sicherte er sich gleichzeitig den Jugendpreis. Badischer Meister wurde IM Jonas Rosner (SK 1926 Ettlingen) mit sechs Punkten, teilt die Schachvereinigung mit.

Meister werden geehrt

Am morgigen Samstag findet ab 15 Uhr das Sommerfest der Schachvereinigung im Innenhof der Stadtwerke statt. Nach der ersten Stärkung am Kuchenbuffet werden um 16.30 Uhr die sportlichen Ehrungen der Stadtmeisterschaft und der Jahresblitzwertung vorgenommen. Im Anschluss wird ab 17 Uhr der amtierende Stadtmeister gegen Interessierte im Simultanschach antreten. Ein weiterer Höhepunkt wird erwartet, wenn ab ca. 18.30 Uhr das traditionelle Spanferkel und weitere Köstlichkeiten zum Verzehr bereitstehen.

An den Freitagen von heute bis einschließlich 7. September macht die Schachvereinigung Sommerpause, dies nur unterbrochen durch einen Freundschaftswettkampf gegen den SSC Altlußheim am 10. August um 19 Uhr in der Zehntscheune. Vom 7. bis 9. September weilt eine Abordnung der Schachvereinigung auf Einladung des SC Sachsenring in Hockenheims Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.08.2018