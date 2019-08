Jürgen Möldner als neuer Stadtmeister geehrt

Das 26. Freundschaftstreffen der beiden Partnervereine Sachsenring und Schachvereinigung fand im wunderschönen Innenhof der Stadtwerke Hockenheim statt. Fleißige Helfer der Schachvereinigung hatten die Location für dieses Ereignis und das darin eingebettete Sommerfest des Vereins hervorragend hergerichtet. Bereits am späten Vormittag konnten die Gäste aus der Partnerstadt im Innenhof der Stadtwerke empfangen werden. Nach dem ersten Austausch der Neuigkeiten und einem zünftigen Mittagsimbiss bezogen die Gäste ihre Übernachtungsquartiere im Hotel „Motodrom“.

Am Nachmittag kamen einschließlich der Delegation aus Hohenstein-Ernstthal unter der Leitung des Vorstandsmitglieds Siegfried Klosterknecht insgesamt 55 Aktive und Familienmitglieder sowie Freunde und Sponsoren der Schachvereinigung zusammen, um gemeinsam ein paar angenehme Stunden zu verbringen. Bei herrlichem Sommerwetter bot das wie immer reichhaltige Kuchenbuffet für jeden Geschmack etwas.

An Lothar Schäfer erinnert

Nach der offiziellen Begrüßung der Gäste und der Eröffnung des Sommerfestes durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Bernd Straub übergab er das Wort an Manfred Werk. Dieser würdigte die Verdienste des kürzlich verstorbenen Lothar Schäfer. Seit Anbeginn der Städtepartnerschaft war Schäfer der unermüdliche Motor und Hauptorganisator der Treffen beider Vereine auf Hohenstein-Ernstthaler Seite. Im Anschluss daran übergab Werk einen stilvoll gestalteten Aufsteller an den Gastverein zur Erinnerung an das 26. Treffen.

Jetzt war es an der Zeit, dass der Vorsitzende Ehrungen der seltenen Art vornehmen konnte. Für eine 60-jährige Mitgliedschaft im badischen Schachverband erhielten Dieter Auer, Werner Fischer und Rainer Herrmann die goldene Ehrennadel mit Ehrenurkunde des Verbandes überreicht.

Die Vereinsehrungen nahm Spielleiter Marvin Baumgärtner vor. Der Titel des Hockenheimer Stadtmeister ging bereits zum vierten Mal und zum dritten Mal in Folge an Jürgen Möldner. Zweiter wurde Manfred Werk vor Dr. Christian Günter (alle SV Hockenheim).

Kuci gewinnt Blitzmeisterschaft

Bei der Jahresblitzmeisterschaft war Blerim Kuci der überlegene Sieger vor Jürgen May und den gemeinsamen Dritten Christian Würfel und Manfred Werk (alle SV Hockenheim).

Pünktlich um 17 Uhr begann der traditionelle Simultan-Wettkampf, bei dem sich der Stadtmeister seinen Gegnern stellt. Es traten acht meist jugendliche Spieler an. Der amtierende Stadtmeister musste dabei in einem Uhrenhandicap antreten, bei dem er selbst für alle acht Partien 60 Minuten Bedenkzeit hatte und jeder seiner Gegner 30 Minuten für seine Partie.

Dies war für den Simultanspieler eine beträchtliche Herausforderung, was sich auch im Ergebnis widergespiegelt hat, indem er zwei Partien durch Zeitüberschreitung verlor. Die glücklichen Gewinner waren Lias Piechatzek und Quentin Askani. Das Endergebnis lautete 6:2 für Jürgen Möldner.

Am frühen Abend wurde das schon zur Tradition gewordene Spanferkel angeliefert und vom Metzger fachmännisch zerlegt. Neben den leckeren selbst gemachten Salaten konnte man sich auch noch Putenschnitzel munden lassen. Natürlich wurden auch allerlei Getränke konsumiert. Der Abend klang mit einigen Schachpartien und lockeren Gesprächen erst weit nach Mitternacht aus.

Abstecher in den Luisenpark

Der Tag Zwei des Freundschaftstreffens führte die Delegation aus Hohenstein-Ernstthal bei herrlichem Sommerwetter und unter der fachkundigen Führung von Christian Würfel in den Luisenpark nach Mannheim. Die gepflegte Anlage mit ihren vielfältigen Erholungs- und Entspannungsmöglichkeiten hat alle Beteiligten sichtlich beeindruckt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Hockenheim klang das Partnerschaftstreffen harmonisch aus.

Trainingspause

Vom Freitag, 9. August, bis zum Freitag, 30. August, macht die Schachvereinigung Sommerpause. Am Freitag, 16. August, wird um 19 Uhr in Altlußheim ein Vergleichskampf an acht Brettern ausgetragen.

Am Freitag, 6. September, startet die neue Saison mit dem ersten Trainingsabend im Erwachsenenbereich. Geplant ist für diesen Tag eine Neuauflage des legendären Paprikawurstessens. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 09.08.2019