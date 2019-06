Jürgen Möldner bleibt in Führung

Bei der sechsten Runde der Stadtmeisterschaft gewinnt die Schachvereinigung mit Andreas Krinke kampflos gegen Gerold Rocholz und Sven Schnetter gewinnt gegen Marvin Baumgärtner. Der Titelverteidiger Jürgen Möldner liegt mit 5,5 Punkten in Front, gefolgt von Manfred Werk mit fünf Punkten und Andreas Krinke (alle SV Hockenheim) mit vier Punkten.

Am Freitag, 28. Juni, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich in Ketsch zur zweiten Staffel des Kurpfalz-Cups. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus, Goethestraße 22. In Hockenheim finden außer dem Jugendtraining keine weiteren Schachaktivitäten statt. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.06.2019