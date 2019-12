Jürgen Möldner holt sich den Tagessieg

Zum Monatsblitzturnier der Schachvereinigung (SV) 1930 im Dezember fanden sich nur fünf Teilnehmer ein, die um den Tagessieg kämpften. Diesen holte sich mit vier von vier möglichen Punkten Jürgen Möldner. Zweiter und Dritter wurden Jürgen May und Jan Mersmann (je zwei Punkte). In der Gesamtwertung führt May mit 19,5 von 30 möglichen Wertungspunkten vor Möldner (19) und Dr. Christian Günther (alle SV 1930 Hockenheim) mit 18,5 Wertungspunkten.

An diesem Freitag, 13. Dezember, beginnt das Jugendschachturnier um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 13.12.2019